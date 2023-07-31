Омич обманул сотрудников Росреестра и незаконно завладел муниципальной землей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:06
В Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Под подозрение попал омич, обратившийся в региональное управление Росреестра с поддельными бумагами. История разворачивалась в марте 2019 года.
Как сообщили в пресс-центре областной прокуратуры, мужчина подал в ведомство заявления о том, чтобы ему передали права собственности на пять земельных участков в Юрьевском сельском поселении (Кормиловский район). Их общая площадь составила больше 200 га, а стоимость — свыше пяти млн рублей.
Чтобы завладеть муниципальной собственностью он использовал подложное решение суда. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело. Помимо этого прокурор Кормиловского района потребовал через суд исключить из базы данных Росреестра информацию о передаче имущества подозреваемому. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
Ранее Город55 писал о том, что на муниципальной земле в Москаленском районе неизвестные организовали свалку. Отходы складировали на сельскохозяйственных полях.