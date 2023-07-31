Омич обманул сотрудников Росреестра и незаконно завладел муниципальной землей

Как сообщили в пресс-центре областной прокуратуры, мужчина подал в ведомство заявления о том, чтобы ему передали права собственности на пять земельных участков в Юрьевском сельском поселении (Кормиловский район). Их общая площадь составила больше 200 га, а стоимость — свыше пяти млн рублей.