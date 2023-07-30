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Под Омском машина улетела в кювет. Пострадали двое взрослых и ребенок

30 июля 2023, 13:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Двое взрослых и подросток пострадали при опрокидывании авто в Омской области

Водитель не справился с управлением.

30 июля в 16:50 ДТП с пострадавшими произошло в Горьковском районе. Известна предварительная картина событий.

40-летний водитель «Toyota» ехал по дороге Омск-Муромцево. В районе 78 километра не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии помощь понадобилась пассажирам: 36-летней женщине, 35-летнему мужчине и 13-летнему мальчику.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП, в котором тоже пострадал 13-летний подросток. Также за минувшие сутки в Омске случилась смертельная авария.

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#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омская область#Горьковский район
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