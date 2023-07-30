Под Омском машина улетела в кювет. Пострадали двое взрослых и ребенок

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
30 июля в 16:50 ДТП с пострадавшими произошло в Горьковском районе. Известна предварительная картина событий.
40-летний водитель «Toyota» ехал по дороге Омск-Муромцево. В районе 78 километра не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии помощь понадобилась пассажирам: 36-летней женщине, 35-летнему мужчине и 13-летнему мальчику.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Напомним, ранее мы сообщали о ДТП, в котором тоже пострадал 13-летний подросток. Также за минувшие сутки в Омске случилась смертельная авария.