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Двойная ответственность. В Омске водитель автобуса нарушил правила и поплатился

30 июля 2023, 11:45
Фото: 1MI
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Водителя автобуса в Омске оштрафовали по видео

Сумма штрафа — 1 500 рублей.

В соцсети региональной Госавтоинспекции прислали видеозапись. На кадрах запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса. Он ехал по рейсу №125.

Правоохранители установили личность управлявшего транспортом. Им оказался 53-летний мужчина. На него возбудили административное дело за нарушение правил расположения авто на проезжей части и оштрафовали на 1 500 рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельной аварии у ж/д станции на Московке:

Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске
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#Транспорт#ГИБДД#Штраф#Административный штраф#Автобус#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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