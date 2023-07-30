Двойная ответственность. В Омске водитель автобуса нарушил правила и поплатился

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В соцсети региональной Госавтоинспекции прислали видеозапись. На кадрах запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса. Он ехал по рейсу №125.
Правоохранители установили личность управлявшего транспортом. Им оказался 53-летний мужчина. На него возбудили административное дело за нарушение правил расположения авто на проезжей части и оштрафовали на 1 500 рублей.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельной аварии у ж/д станции на Московке: