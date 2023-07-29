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«Сильным руководителям надо помогать»: Хоценко посетил Колосовскую районную больницу

29 июля 2023, 03:23
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора Омской области признал лучшей работу Колосовской районной больницы благодаря ее главврачу.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочего визита в Колосовский район посетил местную центральную районную больницу. Учреждение в 2022 году получило больше 30 млн рублей по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». На эти средства в селах Строкино и Новологиново построили фельдшерско-акушерские пункты. ФАПы уже сдали в эксплуатацию, они получили лицензии на работу.

ЦРБ также приобрела 5 автомобилей «Лада Гранта» и планирует открыть еще один ФАП в селе Корсино. В этом году на объекте планируют провести проектно-изыскательные работы. На эти цели направили 1,2 млн рублей.

Главврач Николай Дмитриенко рассказал, что в ЦРБ привлекли 18 специалистов по программе «Земский доктор», они получили выплаты по миллиону рублей. Всего в учреждении трудятся 167 человек.

«В 2022 году в ОмГМУ от района поступили два выпускника общеобразовательных школ. В настоящее время от медучреждения обучаются шесть целевиков», — сказал Николай Дмитриенко.

Главврач показал Виталию Хоценко детское и взрослое отделения. Врио губернатора осмотрел помещения и пообщался с персоналом.

«Главный врач — военный. Теперь 15 лет он служит в медицине. Средний стаж работы персонала у него — 30 лет. Я считаю, что это пример ЦРБ. Также главный врач планировал отремонтировать два лифта, но я предложил ему заменить на новые. Какое решение он примет, в том и поможем. Сильным руководителям необходимо помогать, чтобы результат был лучше», — отметил Виталий Хоценко.
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Медицина#Больница#Врач#Колосовский район
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