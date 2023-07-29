«Сильным руководителям надо помогать»: Хоценко посетил Колосовскую районную больницу

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочего визита в Колосовский район посетил местную центральную районную больницу. Учреждение в 2022 году получило больше 30 млн рублей по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». На эти средства в селах Строкино и Новологиново построили фельдшерско-акушерские пункты. ФАПы уже сдали в эксплуатацию, они получили лицензии на работу.