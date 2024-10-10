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Колосовский район

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2024
На неопределенный срок. В Омской области отменили сельские автобусы
10 октября, 04:48
За Колосовский район теперь будет отвечать новый прокурор
17 сентября, 03:26
В селе Омской области простились с погибшим на СВО военным
2 сентября, 10:53
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
15 марта, 07:50
2023
Омские браконьеры устроили погоню с охотинспекторами и утопили квадроцикл
17 октября 2023, 09:41
В омской Колосовке планируют построить пешеходный мост через реку Беклеш
4 сентября 2023, 11:30
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
«Сильным руководителям надо помогать»: Хоценко посетил Колосовскую районную больницу
29 июля 2023, 03:23
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
В Омске отменили оправдательный приговор судье за ДТП с пострадавшими
Дело будет рассмотрено повторно.
12 мая 2023, 11:48
Горит лес. Крупный пожар бушует в Колосовском районе Омской области
О замеченных лесных пожарах жителей области просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу.
26 апреля 2023, 07:48
Смертоносные пожары, Хоценко на выборах губернатора, застройка Омской крепости
23 апреля 2023, 09:54
Без «голубого экрана». Почему некоторые омичи не смогут смотреть телевизор
Ограничения продлятся два дня.
19 марта 2023, 09:01
Пеликан Гриша пережил зиму. Омичам рассказали о судьбе спасенной птицы
Гриша прижился в зоопарке Большеречья и готовится к «выходу в свет».
6 марта 2023, 12:05
Пришлось сдаться. Омичи угнали машину сотрудника ФАПа и заблудились в лесу
Двое омичей бросили угнанную «двенашку» в кювете и чуть не замерзли в лесу.
6 февраля 2023, 08:57
2022
Пассажир погиб после опрокидывания авто под Омском
В салоне также находился маленький ребенок.
6 ноября 2022, 04:32

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