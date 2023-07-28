Экс-директор омского оборонного завода «Сибприбор» вместе с сыном пойдут под суд

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как стало известно Городу55, бывшего генерального директора завода «Сибирские приборы и системы» Геннадия Еремеева будут судить за служебный подлог и превышение служебных полномочий.
Геннадий Еремеев руководил предприятием с 2008 по 2021 годы. С 2015 года должность заместителя генерального директора занимал сын Еремеева Андрей. Выяснилось, что фигуранты дела сдавали в аренду участки земли, принадлежащие заводу. Речь идет об участке на улице Харьковской.
Арендовала землю индивидуальный предприниматель Ирина Авсейко — знакомая семьи Еремеева-младшего. Согласно открытым данным, она занимается автостоянками. Также видами деятельности предпринимателя указаны производство электромонтажных работ и кровельных работ. Участок Авсейко арендовала за 50,8 тысяч рублей в месяц.
Участок сдавали в аренду без согласований с госкорпорацией «Роскосмос», которая является акционером АО «СПС», по заниженной цене. Таким образом с января 2019 года по август 2021 года предприятию был нанесен ущерб в сумме более 4,7 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в АО «Сибирские приборы и системы» сменился генеральный директор. Предприятием с марта 2021 года Вячеслав Цоллер.