Экс-директор омского оборонного завода «Сибприбор» вместе с сыном пойдут под суд

Участок сдавали в аренду без согласований с госкорпорацией «Роскосмос», которая является акционером АО «СПС», по заниженной цене. Таким образом с января 2019 года по август 2021 года предприятию был нанесен ущерб в сумме более 4,7 млн рублей.