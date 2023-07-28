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Экс-директор омского оборонного завода «Сибприбор» вместе с сыном пойдут под суд

28 июля 2023, 10:23
Фото: 1MI
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Геннадия Еремеева обвиняют в подлоге и превышении служебного положения. Экс-гендиректор вместе со своим сыном, являвшимся заместителем, сдавали в аренду землю завода по заниженной цене.

Как стало известно Городу55, бывшего генерального директора завода «Сибирские приборы и системы» Геннадия Еремеева будут судить за служебный подлог и превышение служебных полномочий.

Геннадий Еремеев руководил предприятием с 2008 по 2021 годы. С 2015 года должность заместителя генерального директора занимал сын Еремеева Андрей. Выяснилось, что фигуранты дела сдавали в аренду участки земли, принадлежащие заводу. Речь идет об участке на улице Харьковской.

Арендовала землю индивидуальный предприниматель Ирина Авсейко — знакомая семьи Еремеева-младшего. Согласно открытым данным, она занимается автостоянками. Также видами деятельности предпринимателя указаны производство электромонтажных работ и кровельных работ. Участок Авсейко арендовала за 50,8 тысяч рублей в месяц.

Участок сдавали в аренду без согласований с госкорпорацией «Роскосмос», которая является акционером АО «СПС», по заниженной цене. Таким образом с января 2019 года по август 2021 года предприятию был нанесен ущерб в сумме более 4,7 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в АО «Сибирские приборы и системы» сменился генеральный директор. Предприятием с марта 2021 года Вячеслав Цоллер.

На омском заводе «Сибприбор» сменился директор
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Превышение полномочий#Служебный подлог#Аренда#Сибирские приборы и системы#Завод#Омск#Омская область
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