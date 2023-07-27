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В Советском округе Омска из-за аварии перестали ходить троллейбусы

27 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Посторонняя авария привела к застою транспорта в районе остановки улица Малунцева.

Об этом сообщили жители Нефтяников, которые заметили скопление троллейбусов в районе Советского исполкома.

«Если вы ждете троллейбуса из Нефтяников, можете пока не ждать. Они все стоят на Советском исполкоме», — написал омич в группе Голос Омска.

В администрации объяснили, что простой транспорта связан с посторонним ДТП. Также отмечается, что на этом участке приостановлено движение только «старых» троллейбусов, а новые объезжают ДТП благодаря возможности автономного хода.

Напомним, что последний раз массовое отключение троллейбусов произошло во время сильного ливня. Тогда в городе перестали работать не только троллейбусные линии, но и светофоры, из-за чего в вечерний час-пик образовались 10-бальные пробки.

Омск встал в 10-балльные пробки в вечерний час пик после ливня
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#Анастасия Баянова#Омск#Троллейбусы#ДТП
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