В Советском округе Омска из-за аварии перестали ходить троллейбусы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Об этом сообщили жители Нефтяников, которые заметили скопление троллейбусов в районе Советского исполкома.
«Если вы ждете троллейбуса из Нефтяников, можете пока не ждать. Они все стоят на Советском исполкоме», — написал омич в группе Голос Омска.
В администрации объяснили, что простой транспорта связан с посторонним ДТП. Также отмечается, что на этом участке приостановлено движение только «старых» троллейбусов, а новые объезжают ДТП благодаря возможности автономного хода.
Напомним, что последний раз массовое отключение троллейбусов произошло во время сильного ливня. Тогда в городе перестали работать не только троллейбусные линии, но и светофоры, из-за чего в вечерний час-пик образовались 10-бальные пробки.