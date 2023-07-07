Омск встал в 10-балльные пробки в вечерний час пик после ливня

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сегодня, 7 июля, в вечерний час пик Омск встал в 10-балльные пробки. В городе прошел сильный дождь с градом, что также повлияло на дорожную ситуацию.
Затруднено движение на проспекте Маркса, улице Масленникова, Ленина, Гусарова, Красный Путь, Жукова, на Левобережье — на улицах 70 лет Октября, 3-ей Енисейской, бульваре Архитекторов.
Заторы наблюдаются на метромосту, Ленинградском и Фрунзенском мостах. Омичи оставляют сообщения о дорожной ситуации в навигационных сервисах.
«Как дожди, так Омск стоит. Люди будьте человечнее, не загораживайте перекресток перед Ленинградским мостом.»
«Маршрутки убрали, а пробки остались.»
«Убирайте автобусы все с центра и корыта старые.»
К пробкам добавился и выросший в несколько раз ценник на такси. Стоимость поездок во время ливня значительно увеличилась.