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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 13:07

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Омск встал в 10-балльные пробки в вечерний час пик после ливня

7 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
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Движение затруднено на центральных улицах города, на метромосту, Фрунзенском и Ленинградском мостах.

Сегодня, 7 июля, в вечерний час пик Омск встал в 10-балльные пробки. В городе прошел сильный дождь с градом, что также повлияло на дорожную ситуацию.

Затруднено движение на проспекте Маркса, улице Масленникова, Ленина, Гусарова, Красный Путь, Жукова, на Левобережье — на улицах 70 лет Октября, 3-ей Енисейской, бульваре Архитекторов.

Заторы наблюдаются на метромосту, Ленинградском и Фрунзенском мостах. Омичи оставляют сообщения о дорожной ситуации в навигационных сервисах.

«Как дожди, так Омск стоит. Люди будьте человечнее, не загораживайте перекресток перед Ленинградским мостом.»
«Маршрутки убрали, а пробки остались.»
«Убирайте автобусы все с центра и корыта старые.»
Дорожная ситуация на 17:30Дорожная ситуация на 17:30
Дорожная ситуация на 17:30
Фото: Яндекс Пробки

К пробкам добавился и выросший в несколько раз ценник на такси. Стоимость поездок во время ливня значительно увеличилась.

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