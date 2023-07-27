В правительстве России утвердили форму повестки о мобилизации

Напомним, что 25 июля депутаты Госдумы также приняли поправки, по которым за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины ждет штраф от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет от 500 рублей до 3 тысяч.