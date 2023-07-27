В правительстве России утвердили форму повестки о мобилизации

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
Правительство Российской Федерации утвердило форму повестки о мобилизации. Соответствующее постановление от 24 июля опубликовали на сайте правовой информации.
«Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки», — говорится в тексте постановления.
Согласно закону, принятому в апреле, повестки будут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. Если ее проигнорировать, то на гражданина могут наложить ограничения: нельзя будет водить автомобиль, регистрировать ИП, брать кредиты.
Напомним, что 25 июля депутаты Госдумы также приняли поправки, по которым за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины ждет штраф от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет от 500 рублей до 3 тысяч.