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В правительстве России утвердили форму повестки о мобилизации

27 июля 2023, 06:40
Фото: 1MI
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Если не прийти по повестке в течение 20 дней самостоятельно, то в отношении гражданина применят «меры».

Правительство Российской Федерации утвердило форму повестки о мобилизации. Соответствующее постановление от 24 июля опубликовали на сайте правовой информации.

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Фото: Постановление правительства РФ
«Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки», — говорится в тексте постановления.

Согласно закону, принятому в апреле, повестки будут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. Если ее проигнорировать, то на гражданина могут наложить ограничения: нельзя будет водить автомобиль, регистрировать ИП, брать кредиты.

Напомним, что 25 июля депутаты Госдумы также приняли поправки, по которым за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины ждет штраф от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет от 500 рублей до 3 тысяч.

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#Евгений Игишев#Повестка#Военкомат#Военкоматы#Мобилизация#Частичная мобилизация#Правительство#Общество#Армия
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