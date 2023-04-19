Он особо отметил, что система в целом станет наиболее прозрачной. Благодаря нововведению некоторые процедуры могут быть проведены без присутствия военнообязанного гражданина — к таким манипуляциям можно отнести, к примеру, постановку на учет и зачисление в ряды запаса. Однако, несмотря на это, медицинская комиссия может быть проведена только при явке человека в военный комиссариат лично.