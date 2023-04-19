Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По новостным источникам, Госдумой был принят в третьем чтении законопроект, предполагающий разработку единого реестра военнообязанных.
«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — говорится в документе.
Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что разработка единого реестра и базы данных даст возможность уменьшить количество вызовов в комиссариат с целью уточнения учетных данных.
Он особо отметил, что система в целом станет наиболее прозрачной. Благодаря нововведению некоторые процедуры могут быть проведены без присутствия военнообязанного гражданина — к таким манипуляциям можно отнести, к примеру, постановку на учет и зачисление в ряды запаса. Однако, несмотря на это, медицинская комиссия может быть проведена только при явке человека в военный комиссариат лично.
По данным новостных источников, закон об электронных повестках уже подписан главой РФ В. В. Путиным.Об этом было объявлено 14 апреля 2023 года.
Согласно принятому законопроекту, будет скорректирован порядок оповещения призывников. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов дал комментарий, что в дополнение к традиционным способам оповещения планируется дублировать повестки в электронной форме. Таким образом, нововведение позволяет получать повестки через личный кабинет на портале «Госуслуги».
«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в документе.
Депутат отметил, что электронное уведомление будет считаться полученным после его размещения в личном кабинете гражданина. Обратите внимание, что повестки как в бумажной, так и в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу.
После того как повестка будет считаться врученной, военнообязанный гражданин не сможет покинуть территорию РФ (накладывается запрет на выезд в другие страны).
При отсутствии уважительной причины для неявки в комиссариат после получения уведомления накладывается ограничение на регистрацию индивидуального предпринимательства (ИП). В дополнение к этому до момента явки в военкомат и исполнения своих обязательств нельзя будет регистрировать права на автомобиль и другие транспортные средства, а также недвижимые объекты.
Накладывается ограничение в управлении автомобилем или другими ТС. Человек не сможет оформить кредитный договор и получить заемные средства — ему будет отказано во всех банках до момента снятия ограничений. На уровне регионов власти могут вводить дополнительные запретительные меры, например приостановить выплаты, положенные в связи со льготами.
«Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд, и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы и так далее», — объяснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Меры наказания для уклонистов прописаны в действующем Уголовном кодексе России в статье 328.
“Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, ” — прописано в статье.
Таким образом, можно сделать вывод, что уклонение от несения воинской службы, согласно действующим законам, наказывается штрафом или лишением свободы. Чтобы избежать уголовного преследования, следует своевременно явиться в военный комиссариат после получения повестки.
В связи с новыми поправками ряд ведомств получает право на передачу в военные комиссариаты сведений о гражданине. Возможно предоставление информации из паспорта, СНИЛС и ИНН. Помимо этого, могут быть переданы данные о месте пребывания и оформлении гражданства, ВНЖ в ином государстве.
Уполномоченные органы также могут передавать информацию о том, где человек работает, где учился и какое образование имеет, какое у него здоровье.
Например, МВД может подавать данные в случае переезда или регистрации на новом месте жительства. Органами дознания предоставляются данные о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении лиц, которые должны состоять на воинском учете. Различные медорганизации предоставляют сведения о здоровье. Помимо этого, информация может предоставляться ФНС, ЦИК, высшими учебными заведениями.