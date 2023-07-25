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С 18 до 30. Госдума приняла поправку об изменении призывного возраста

25 июля 2023, 12:52
Фото: 1MI
Итоги собрания Государственной Думы.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и в третьем чтении закон, которым предусматривается, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Законопроект не предусматривает поэтапного повышения призывного возраста. В ходе собрания было решено оставить прежним его нижний предел. Такое решение Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».

Картаполов также сообщил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

Во втором чтении Госдума приняла поправку об увеличении штрафа для неявившихся в военкомат по повестке без уважительной причины. Теперь он составит от 10 до 30 тыс рублей. А призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс до 20 тыс рублей. Также приняты поправки о запрете выезда из страны со дня направления повестки.

Кроме того, увеличатся штрафы за непредоставление списков для постановки на учет: для должностных лиц — от 40 тыс до 50 тыс рублей, для юридических — от 350 тыс до 400 тыс

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

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#Анастасия Баянова#Государственная Дума РФ#Призывник#Военный призыв#Омск#Омская область
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