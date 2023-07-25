С 18 до 30. Госдума приняла поправку об изменении призывного возраста

Во втором чтении Госдума приняла поправку об увеличении штрафа для неявившихся в военкомат по повестке без уважительной причины. Теперь он составит от 10 до 30 тыс рублей. А призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс до 20 тыс рублей. Также приняты поправки о запрете выезда из страны со дня направления повестки.