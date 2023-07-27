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Наши дома в тупике. Омичам в Октябрьском округе уже месяц не могут дать горячую воду

27 июля 2023, 09:36
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды из-за затянувшегося ремонта

В городской администрации ссылаются на большой объем работ на тепловых сетях.

Жители двух домов в Октябрьском округе уже месяц сидят без горячей воды. Плановое отключение в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в этом году пришлось на середину июня, но воды нет по сей день. Председатель местного ТСЖ Алексей Ремезов рассказал Городу55, что в конце прошлого месяца горячую воду в дома пустили по обратной схеме. Только результата это не дало.

«Наши дома в тупике. После нас никого по этой трубе нет. Труба приходит только на полтора дома. Из-за этого вода остывает, циркуляция не происходит. Это проблема МП „Тепловая компания“. У них где-то повреждена подающая труба. Народ злится. Мы не знаем, что еще делать», — рассказал Алексей Ремезов.

По словам председателя ТСЖ, жильцы подавали жалобы в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и администрацию города. Ответа пока не получили, срок рассмотрения вопросов в организациях составляет, как правило, до 30 дней. Жильцы пытались обратиться и к временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Виталию Хоценко в социальных сетях, но сообщение осталось не прочитанным.

В мэрии Омска Городу55 ответили, что в настоящее время горячая вода идет по данным адресам по подающему водопроводу.

«В связи с большим объемом работ по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей завершение ремонтных работ с восстановлением подачи горячего водоснабжения в режиме циркуляции планируется в срок до 10 августа», — ответили в городской администрации.

Председатель ТСЖ Алексей Ремезов отметил, что с аналогичной ситуацией жильцы сталкивались в 2020 и 2021 годах.

Ранее Город55 рассказывал, как в одной из пятиэтажек в Центральном округе на протяжении месяца отсутствовала горячая вода. Подводящая к дому труба оказалась бесхозной. Коммуникации проходят по территории коммерческой организации, которая периодически ремонтирует их за свой счет.

Месяц без услуг. Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой
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#Евгений Игишев#Горячая вода#Тепловая компания#Отключение воды#Госжилинспекция#Прокуратура#Мэрия#Мэрия Омска#Виталий Хоценко#Общество#Омск
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