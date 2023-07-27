Наши дома в тупике. Омичам в Октябрьском округе уже месяц не могут дать горячую воду

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Жители двух домов в Октябрьском округе уже месяц сидят без горячей воды. Плановое отключение в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в этом году пришлось на середину июня, но воды нет по сей день. Председатель местного ТСЖ Алексей Ремезов рассказал Городу55, что в конце прошлого месяца горячую воду в дома пустили по обратной схеме. Только результата это не дало.
«Наши дома в тупике. После нас никого по этой трубе нет. Труба приходит только на полтора дома. Из-за этого вода остывает, циркуляция не происходит. Это проблема МП „Тепловая компания“. У них где-то повреждена подающая труба. Народ злится. Мы не знаем, что еще делать», — рассказал Алексей Ремезов.
По словам председателя ТСЖ, жильцы подавали жалобы в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и администрацию города. Ответа пока не получили, срок рассмотрения вопросов в организациях составляет, как правило, до 30 дней. Жильцы пытались обратиться и к временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Виталию Хоценко в социальных сетях, но сообщение осталось не прочитанным.
В мэрии Омска Городу55 ответили, что в настоящее время горячая вода идет по данным адресам по подающему водопроводу.
«В связи с большим объемом работ по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей завершение ремонтных работ с восстановлением подачи горячего водоснабжения в режиме циркуляции планируется в срок до 10 августа», — ответили в городской администрации.
Председатель ТСЖ Алексей Ремезов отметил, что с аналогичной ситуацией жильцы сталкивались в 2020 и 2021 годах.
Ранее Город55 рассказывал, как в одной из пятиэтажек в Центральном округе на протяжении месяца отсутствовала горячая вода. Подводящая к дому труба оказалась бесхозной. Коммуникации проходят по территории коммерческой организации, которая периодически ремонтирует их за свой счет.