Наши дома в тупике. Омичам в Октябрьском округе уже месяц не могут дать горячую воду

Жители двух домов в Октябрьском округе уже месяц сидят без горячей воды. Плановое отключение в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в этом году пришлось на середину июня, но воды нет по сей день. Председатель местного ТСЖ Алексей Ремезов рассказал Городу55, что в конце прошлого месяца горячую воду в дома пустили по обратной схеме. Только результата это не дало.