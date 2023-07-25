В Омском городском совете подвели итоги весенней сессии

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Сегодня, 25 июля, в пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция председателя Омского городского совета Владимира Корбута и его заместителей — Светланы Студеникиной и Дмитрия Саханя. Главной темой стало подведение итогов весенней сессии.
— Мы все строим планы, — констатировал Корбут, — и планы городского совета на весеннюю сессию были реализованы в полном объеме. Депутаты собирались на 7 пленарных заседаний в стенах городского совета и на 1 выездном заседании в Кадетском корпусе. 5 раз вносили правки в городской бюджет, 7 раз — в правила землепользования и застройки…
Наиболее важными стали изменения в бюджете, благодаря которым расходы муниципалитета в 2023 году вырастут на 7 млрд рублей. Все эти деньги должны пойти на повышение комфорта в жизни омичей: на ремонт дорог, улучшение транспорта, компенсации перевозчикам, благоустройство. Особое место в графе «Расходы» занимает тема образования.
— Бюджет мы называем социальным, — отметила Светлана Студеникина, — так как на образование идут больше 60% всех средств. Это ремонт школ, антитеррористическая защищенность наших ребятишек, система дополнительного образования, оздоровление.
Представители городского совета рассказали, что считают важным подспорьем в работе возможность тесно сотрудничать с администрацией и лично с мэром Сергеем Шелестом. У депутатов, по их словам, иногда возникают разногласия с исполнительной властью, но проблемы удается решать в рамках рабочих групп.
— Сергей Николаевич создал команду единомышленников, — рассказал Дмитрий Сахань. — Мы как депутаты видим это по работе с профильными комитетами. Противоречия иногда возникают, но они разрешаются неизменно на благо для омичей.
Безусловно, остаются нерешенные задачи. Самая значимая из них — необходимость повышать ту долю налоговых поступлений, которую Омск может оставлять себе, а не передавать в Москву. На данный момент, по данным спикера горсовета, общая налоговая база в Омской области — 152 млрд рублей в год. Это примерно столько же, сколько и в соседней Новосибирской области, но доля денег, остающихся в регионе, заметно меньше.
— 50% остающихся у нас налогов — это мечта, — признался Владимир Корбут собравшимся. — Надо понимать, что тут депутаты не могут своими решениями что-то изменить. Мы можем только стучаться — если не в двери, то в окна. А если надо, то и в дымоход залезем!
На этом этапе городским властям остается озвучивать проблемы в более высоких инстанциях и вести работу с конкретными компаниями, которые работают в Омске, а зарегистрированы в других регионах: в случае их перерегистрации в нашем городе они будут платить налоги в омский бюджет.
Перерыв между двумя сессиями будет относительно небольшим: уже в сентябре депутаты встретятся сначала в комитетах, а потом и на профильном заседании. До этого они продолжат работу на своих избирательных участках. Программа осенней сессии уже составлена, в ней 95 вопросов, но этот план носит предварительный характер. По словам спикера, по ходу дела список вопросов станет длиннее как минимум на треть.