В Омском городском совете подвели итоги весенней сессии

Перерыв между двумя сессиями будет относительно небольшим: уже в сентябре депутаты встретятся сначала в комитетах, а потом и на профильном заседании. До этого они продолжат работу на своих избирательных участках. Программа осенней сессии уже составлена, в ней 95 вопросов, но этот план носит предварительный характер. По словам спикера, по ходу дела список вопросов станет длиннее как минимум на треть.