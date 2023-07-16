«„Чуда“ не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы

«Автобус №63 от МСЧ-9 должен был быть на остановке „Гаражи“ в 08:37, но „чуда“ не случилось. Автобус просто повернул в другую сторону. Я позвонила в транспортную компанию, мне сказали, что он сломался. Почему взамен ничего не прислали?», — жалуется омичка.