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«„Чуда“ не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы

16 июля 2023, 08:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на переполненные и редкие автобусы

В редакцию Города55 продолжают поступать жалобы от горожан.

В редакцию Города55 продолжают поступать жалобы на работу общественного транспорта в Омске. Так, одна из читательниц обращается с негодованием к мэрии, описывая ситуацию 15 июля.

«Автобус №63 от МСЧ-9 должен был быть на остановке „Гаражи“ в 08:37, но „чуда“ не случилось. Автобус просто повернул в другую сторону. Я позвонила в транспортную компанию, мне сказали, что он сломался. Почему взамен ничего не прислали?», — жалуется омичка.

Следующий транспорт, по расписанию, должен был подойти в 09:01. Опаздывать на работу было нельзя. Проблема была актуальна не только утром. Продолжение истории от нашей читательницы:

«Согласно расписанию, все тот же злополучный маршрут №63 вечером на остановке „Дом туриста“ в направлении МСЧ-9 должен был быть в 21:32, но этого не случилось. Подъехал автобус №22, распахнув двери, поразил „стеной поп“. Фото не сделала, нужно было протиснуться, чтобы уехать домой».

Омичка предлагает вариант решения проблемы: разрешить маршруткам появляться в центре города после 19:00. Иначе горожане с трудом уезжают с работы домой. К жалобам присоединяется еще одна наша читательница. В редакцию она отправила фотографии:

общественный транспортобщественный транспорт
общественный транспортобщественный транспорт
общественный транспортобщественный транспорт
общественный транспорт
Фото: предоставлено Городу55

Автор снимком говорит, что это уже второй переполненный автобус №24. В ожидании омичка провела 58 минут. Задается вопросом: «Как теперь жить на левом берегу и работать на правом?».

Напомним, с 1 июля в Омске стартовала транспортная реформа, призванная избавиться от маршруток в центре города. С тех пор горожане жалуются на работу общественного транспорта. Проблема уже привлекла внимание контролирующих органов и чиновников.

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