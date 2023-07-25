Лжевнук. Пожилая омичка чуть не продала квартиру по просьбе незнакомца

О готовящемся преступлении в полицию сообщила риелтор, которая встретилась с владелицей жилья для проверки всех необходимых документов. Сотрудница агентства попросила внука женщины лично присутствовать на сделке, однако именно в это время он уехал в срочную командировку. А после просьбы направить в компанию документы, которые подтвердят родство мужчины и пенсионерки, лжевнук и вовсе перестал выходить на связь.