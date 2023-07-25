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Лжевнук. Пожилая омичка чуть не продала квартиру по просьбе незнакомца

25 июля 2023, 11:56
Фото: 1MI

Неизвестный под видом внука пытался продать квартиру пожилой омички

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску устанавливают, кто почти убедил 83-летнюю жительницу Советского округа продать собственную квартиру.

О готовящемся преступлении в полицию сообщила риелтор, которая встретилась с владелицей жилья для проверки всех необходимых документов. Сотрудница агентства попросила внука женщины лично присутствовать на сделке, однако именно в это время он уехал в срочную командировку. А после просьбы направить в компанию документы, которые подтвердят родство мужчины и пенсионерки, лжевнук и вовсе перестал выходить на связь.

Риелтор поняла, что общается с мошенником и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 83-летняя омичка действительно хотела продать свою квартиру на улице 22-го Апреля. Такое решение она приняла после звонка внука-афериста.

Он убедил ее в том, что за недвижимостью охотятся мошенники и квартиру нужно срочно продать, а деньги перевести ему. Тогда он сможет организовать ее переезд к себе. Оперативники сообщили пожилой женщине, что она общалась не со своим внуком, а с мошенником.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. После нее будет принято окончательное решение, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Пенсионеры#Пенсионерка#Мошенничество#Мошенники#Квартира#Суд#Риелтор
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