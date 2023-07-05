Омский подросток стал курьером мошенников, обманувших 86-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Полицейские рассказали о случае мошенничества и успешном задержании курьера злоумышленников. На этот раз их жертвой стал 86-летний житель Октябрьского округа, которому неизвестные позвонили на стационарный телефон.
Пенсионеру показалось, что с ним связалась его дочь. Женский голос надрывался, кричал. Громко рыдая, собеседница рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего случилось серьезное ДТП. Как виновнице ей нужно срочно выплатить потерпевшим 1,5 млн рублей.
После ему позвонил мужчина и представился следователем. Пожилой омич под диктовку написал заявление на имя мирового судьи в Омске, чтобы его дочь не привлекали к уголовной ответственности. Далее к пенсионеру пришел курьер и забрал все собранные сбережения в размере 100 тыс рублей. На нем была черная одежда и медицинская маска, как позже сообщил дедушка полицейским.
«До дочери пенсионер так и не дозвонился. А сопоставив факты — авария якобы произошла в Санкт-Петербурге, а писать заявление ему пришлось на представителя судебной власти в городе Омске — понял, что стал жертвой мошенничества», — рассказали подробности в региональном УМВД.
Вскоре правоохранительные органы задержали недалеко от дома пенсионера молодого человека, на улице Крупской. С собой у него были похищенные деньги, которые после оперативники вернули дедушке.
Курьером оказался 16-летний студент строительного колледжа. Он полностью признал вину и рассказал, что узнал об этой «подработке» в соцсетях. Парень должен был забрать деньги, перевести их куратору, а определенный процент оставить себе.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пресекли подпиской о невыезде. Еще одна мера пресечения — надлежащее поведение.
Ранее Город55 писал об обмане 83-летней женщины. Мошенники убедили пенсионерку перевести ей около 155 тыс рублей.