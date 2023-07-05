Омский подросток стал курьером мошенников, обманувших 86-летнего пенсионера

После ему позвонил мужчина и представился следователем. Пожилой омич под диктовку написал заявление на имя мирового судьи в Омске, чтобы его дочь не привлекали к уголовной ответственности. Далее к пенсионеру пришел курьер и забрал все собранные сбережения в размере 100 тыс рублей. На нем была черная одежда и медицинская маска, как позже сообщил дедушка полицейским.