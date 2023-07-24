Как 50 Монако. В Омской области от засухи погибло десять тысяч гектаров посевов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Глава областного минсельхоза Николай Дрофа рассказал, как обстоит ситуация с сельскохозяйственным урожаем регионе на фоне аномальной жары и засухи. По данным министра, этим летом в Омской области погибло 10 тыс га посевов, еще порядка 250 тыс га пострадало из-за дефицита влаги.
Размер ущерба представители профильного министерства оценят позже. В Омской области было достаточно много осадков, заметил Дрофа, однако дожди не смогли улучшить ситуацию. Глава ведомства объяснил, что колос уже сформировался в условиях засухи.
Известно, что омские аграрии застраховали в 2023 году порядка 730 тыс га посевов. Это касается больших южных районов Омской области, так как именно там иссыхают засеянные поля. В разговоре с ТАСС Дрофа отметил, что ведомству нужно будет потом еще доказать, возникали ли действительно страховые случаи.
Напомним, что в начале июля на территории Омской области ввели режим ЧС из-за аномально высоких температур. Несколько дней подряд в регионе синоптики фиксировали рекордные показатели. Так, воздухе в июне прогревался до +39… +41 градуса.
Отметим, что последнюю официальную информацию о потерях сельскохозяйственных культур областное правительство выдавало 11 июля. Тогда сообщалось о гибели посевов на площади более 100 га.