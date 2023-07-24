Как 50 Монако. В Омской области от засухи погибло десять тысяч гектаров посевов

Известно, что омские аграрии застраховали в 2023 году порядка 730 тыс га посевов. Это касается больших южных районов Омской области, так как именно там иссыхают засеянные поля. В разговоре с ТАСС Дрофа отметил, что ведомству нужно будет потом еще доказать, возникали ли действительно страховые случаи.