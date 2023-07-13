В плену 40-градусного зноя. В Омской области снова побит температурный рекорд

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что Омская область находится «в плену у сильной жары». Очередной температурный рекорд в регионе был побит вчера, 12 июля. Воздух прогрелся до +41 градуса. Жарче всего оказалось в рабочем поселке Полтавка (Полтавский район).
В черте Омска также был зарегистрирован летний исторический максимум — +38,9 градусов. Днем ранее, 11 июля, синоптики фиксировали температуру на 1,5 градуса ниже и объявляли рекорд, в городе не было так жарко с 1901 года. Однако 122-летний показатель оказался побит буквально на следующий день.
Немного спасает ситуацию ветер, возникший на территории региона сегодня, 13 июля. Однако от жары уйти не удастся. В Обь-Иртышском УГМС не исключают, что в этот день вновь зафиксируют новый температурный рекорд.
Местных жителей предупреждают, что в ближайшие два дня, 13 и 14 июля, в области возможна чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. В этот период риск возникновения лесных пожаров достаточно велик. Огонь при этом может подойти и к населенным пунктам.
Палящее солнце также терпят и жители Тюменской области, где максимальная температура воздуха достигла +37,4 градусов. В соседнем регионе, на территории Ханты-Мансийского автономного округа и в Омской области под конец рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды. Стоит готовиться к очень сильному дождю, штормовому ветру и граду.