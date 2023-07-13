В плену 40-градусного зноя. В Омской области снова побит температурный рекорд

В черте Омска также был зарегистрирован летний исторический максимум — +38,9 градусов. Днем ранее, 11 июля, синоптики фиксировали температуру на 1,5 градуса ниже и объявляли рекорд, в городе не было так жарко с 1901 года. Однако 122-летний показатель оказался побит буквально на следующий день.