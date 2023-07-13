Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

В плену 40-градусного зноя. В Омской области снова побит температурный рекорд

13 июля 2023, 10:05
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики заявили об очередном температурном рекорде в Омской области

Накануне воздух раскалился до +41 градуса.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что Омская область находится «в плену у сильной жары». Очередной температурный рекорд в регионе был побит вчера, 12 июля. Воздух прогрелся до +41 градуса. Жарче всего оказалось в рабочем поселке Полтавка (Полтавский район).

В черте Омска также был зарегистрирован летний исторический максимум — +38,9 градусов. Днем ранее, 11 июля, синоптики фиксировали температуру на 1,5 градуса ниже и объявляли рекорд, в городе не было так жарко с 1901 года. Однако 122-летний показатель оказался побит буквально на следующий день.

Немного спасает ситуацию ветер, возникший на территории региона сегодня, 13 июля. Однако от жары уйти не удастся. В Обь-Иртышском УГМС не исключают, что в этот день вновь зафиксируют новый температурный рекорд.

Местных жителей предупреждают, что в ближайшие два дня, 13 и 14 июля, в области возможна чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. В этот период риск возникновения лесных пожаров достаточно велик. Огонь при этом может подойти и к населенным пунктам.

Палящее солнце также терпят и жители Тюменской области, где максимальная температура воздуха достигла +37,4 градусов. В соседнем регионе, на территории Ханты-Мансийского автономного округа и в Омской области под конец рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды. Стоит готовиться к очень сильному дождю, штормовому ветру и граду.

На Омскую область в ближайшее время обрушится очередной ураган с дождем и градом
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Погода#Погода в Омске#Общество#Рекорд температуры#Температура#Обь-Иртышское УГМС#Аномальная жара#Жара в Омске#Жара
Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Сегодня, 10:43
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс
Сегодня, 08:43
«Скромная сумма». В Омской области вырастет размер молодежной премии губернатора
Сегодня, 07:30
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05