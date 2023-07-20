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Химия в воздухе, цена за продукты и работа с зарплатой в 100 000 рублей. Омск сегодня

20 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
Итоги дня по версии «Города55»

Новость №1. Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия.

Минприроды Омской области устроило проверку атмосферного воздуха у одного из Омских заводов. Проверка состоялась из-за массовых жалоб жителей Октябрьского округа (ул. Кирова, ул. Харьковская, ул. 3-я Железнодорожная и др.) на химический запах. 19 июля передвижная экологическая лаборатория провела замеры атмосферного воздуха в этом районе города для выявления источника загрязнения.

Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия
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Новость №2. Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране.

По итогам мая 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Омске составила 6462 рубля. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников. Дешевле продукты только в Волгограде. Стоимость минимальной продуктовой корзины составляет там 6368 рублей.

Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране
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Новость №3. За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей.

В региональном банке вакансий в сфере сельского хозяйства заявлено более 1,6 тысяч свободных рабочих мест. Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере сельского хозяйства — тракторист. За такую работу в регионе можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. От претендента требуется лишь наличие водительского удостоверения, как правило, категории В или С. По данным министерства, сейчас таких вакансий в области около 150.

За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей
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#Анастасия Баянова#Омск#Итоги дня#Работа#Инфляция#Валюта
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