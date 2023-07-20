Химия в воздухе, цена за продукты и работа с зарплатой в 100 000 рублей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Новость №1. Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия.
Минприроды Омской области устроило проверку атмосферного воздуха у одного из Омских заводов. Проверка состоялась из-за массовых жалоб жителей Октябрьского округа (ул. Кирова, ул. Харьковская, ул. 3-я Железнодорожная и др.) на химический запах. 19 июля передвижная экологическая лаборатория провела замеры атмосферного воздуха в этом районе города для выявления источника загрязнения.
Новость №2. Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране.
По итогам мая 2023 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Омске составила 6462 рубля. Это один из самых низких показателей среди городов-миллионников. Дешевле продукты только в Волгограде. Стоимость минимальной продуктовой корзины составляет там 6368 рублей.
Новость №3. За работой в деревню. Кому в Омской области готовы платить 100 000 рублей.
В региональном банке вакансий в сфере сельского хозяйства заявлено более 1,6 тысяч свободных рабочих мест. Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере сельского хозяйства — тракторист. За такую работу в регионе можно зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. От претендента требуется лишь наличие водительского удостоверения, как правило, категории В или С. По данным министерства, сейчас таких вакансий в области около 150.