Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Проверка состоялась из-за массовых жалоб жителей Октябрьского округа (ул. Кирова, ул. Харьковская, ул. 3-я Железнодорожная и др.) на химический запах.
19 июля передвижная экологическая лаборатория провела замеры атмосферного воздуха в этом районе города для выявления источника загрязнения. Замеры проводились с разных сторон территории асфальтового завода, эксплуатируемого ООО «Строительно-Производственная Компания „ДорСтрой“.
По информации пресс-службы минприроды Омской области, вблизи указанного предприятия ощущался сильный химический запах и отмечались выбросы черного дыма и пыли на промышленной площадке.
По результатам измерений выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) следующих загрязняющих веществ:
— диоксид азота — 7 ПДК;
— оксид углерода — 8 ПДК;
— аммиак — 1,4 ПДК;
— сероводород — 12,3 ПДК;
— ксилол — 3 ПДК;
— взвешенные частицы (РМ10) — 1,8 ПДК.
В прокуратуру Омской области направлен запрос на проведение внеплановой выездной проверки предприятия.