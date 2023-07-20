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Пахнет химией. Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия

20 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на неприятный запах вблизи предприятия

Минприроды Омской области устроило проверку атмосферного воздуха у одного из Омских заводов.

Проверка состоялась из-за массовых жалоб жителей Октябрьского округа (ул. Кирова, ул. Харьковская, ул. 3-я Железнодорожная и др.) на химический запах.

19 июля передвижная экологическая лаборатория провела замеры атмосферного воздуха в этом районе города для выявления источника загрязнения. Замеры проводились с разных сторон территории асфальтового завода, эксплуатируемого ООО «Строительно-Производственная Компания „ДорСтрой“.

По информации пресс-службы минприроды Омской области, вблизи указанного предприятия ощущался сильный химический запах и отмечались выбросы черного дыма и пыли на промышленной площадке.

По результатам измерений выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) следующих загрязняющих веществ:
— диоксид азота — 7 ПДК;
— оксид углерода — 8 ПДК;
— аммиак — 1,4 ПДК;
— сероводород — 12,3 ПДК;
— ксилол — 3 ПДК;
— взвешенные частицы (РМ10) — 1,8 ПДК.

В прокуратуру Омской области направлен запрос на проведение внеплановой выездной проверки предприятия.

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#Анастасия Баянова#Омск#Химия#Завод
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