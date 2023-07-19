Пропавшую почти месяц назад омичку нашли мертвой

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Найдено тело 36-летней женщины, которая пропала около трех недель назад. Поиски велись со дня исчезновения, но результатов не дали.
Сегодня официальную информацию о гибели тарчанки опубликовал поисково-спасательный отряд «Доброспас». Обстоятельства ее гибели не уточняются.
Напомним, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении около 3 часов ночи. У нее осталось двое детей: 16-летняя и дочь 9-месячный младенец.