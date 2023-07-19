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Пропавшую почти месяц назад омичку нашли мертвой

19 июля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Поиски матери двоих детей из Тары, которая ушла из дома после ссоры с мужем, закончились печально.

Найдено тело 36-летней женщины, которая пропала около трех недель назад. Поиски велись со дня исчезновения, но результатов не дали.

Сегодня официальную информацию о гибели тарчанки опубликовал поисково-спасательный отряд «Доброспас». Обстоятельства ее гибели не уточняются.

Напомним, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении около 3 часов ночи. У нее осталось двое детей: 16-летняя и дочь 9-месячный младенец.

Ушла после ссоры. Появились подробности исчезновения 36-летней омички
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#Анастасия Баянова#Омск#Смерть#Пропал человек
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