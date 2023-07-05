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Ушла после ссоры. Появились подробности исчезновения 36-летней омички

5 июля 2023, 05:32
Фото: 1MI

В Омской области ищут третью пропавшую жительницу Тары

Женщина ушла из дома ночью 27 июня, и до сих пор информации о ее местонахождении нет.

В Омской области больше недели разыскивают женщину, которая ушла из дома в городе Тара. Известно, что омичка пропала ночью 27 июня, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Ориентировки о поиске женщины появились в паблике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Уточняется, что омичка была одета в белую футболку, черные кожаные брюки и белые кроссовки. Фотография женщины также опубликована в паблике поискового отряда.

По информации Города55, в число особых примет входят также татуировки: на запястье левой руки набито изображение лотоса, а на правой руке от локтя до запястья набита фраза «Love Life». Сейчас региональный Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи женщины.

Источник Города55 уточняет, что по одной из версий, женщина ушла из дома после ссоры с мужем. По словам родных, женщина не первый раз уходит из дома. У нее есть 16-летняя дочь и 9-месячный ребенок.

Напомним, ранее в Таре уже пропадали люди, их не удалось найти в течение нескольких лет. В 2018 году на пробежку ушел 16-летний парень, больше его никто не видел. А в 2020 году бесследно исчез 45-летний мужчина: он не дошел до дома около 100 метров, камеры наблюдения застали практически весь путь омича, но найти его все равно не получилось.

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