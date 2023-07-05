Ушла после ссоры. Появились подробности исчезновения 36-летней омички

Напомним, ранее в Таре уже пропадали люди, их не удалось найти в течение нескольких лет. В 2018 году на пробежку ушел 16-летний парень, больше его никто не видел. А в 2020 году бесследно исчез 45-летний мужчина: он не дошел до дома около 100 метров, камеры наблюдения застали практически весь путь омича, но найти его все равно не получилось.