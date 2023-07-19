Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Продажи новых смартфонов на Авито выросли на 76% по сравнению в с прошлым годом. Увеличивается спрос и на уже использованные гаджеты — б/у модели стали продаваться на 10% чаще.
Средняя цена нового устройства составила 35 900 рублей, а б/у — 16 600 рублей. Стоит отметить и то, что смартфоны «без истории» подешевели на 4%, в то время как показатели б/у не изменились.
Самым продаваемым брендом среди омичей неизменно остается Apple, чьи продажи выросли на 23%. А продажи Samsung остались на том же уровне, что позволило Xiaomi удержать лидерство, полученное в прошлом квартале года. Продажи китайского бренда поднялись на 17%.
Первое место традиционно занимает Apple. Приобретенные устройства этой компании составляют 57% от общего количества купленных гаджетов. По сравнению со II кварталом 2022 года продажи новых iPhone на платформе выросли на 81%. За новый айфон на Авито в среднем придется заплатить 47 660 рублей, а за б/у модель — около 23 250 рублей.
Второе место занял Xiaomi с 14% от общих продаж. По сравнению со II кварталом 2022 года спрос на новые устройства бренда вырос на 36%, а на б/у гаджеты — на 12%. В среднем покупка нового телефона от китайской компании обойдется в 21 тыс., а ранее использованного — в 7 900 рублей.
Тройку лидеров замкнул Samsung. Доля продаж — 11%. За год продажи новых гаджетов южнокорейского бренда выросли на 65%, а средний чек покупки нового смартфона составил 37 900 рублей. Б/у модели, однако, перестали пользоваться былой популярностью. Такие смартфоны омичи стали покупать на 7% реже, чем в прошлом году.
По данным Авито, самая высокая средняя цена на новые устройства была зафиксирована в Калининграде и составила 49 200 рублей, на втором месте Сочи — 48 190 рублей, на третьем — Уфа — 44 990 рублей. Наиболее же доступные смартфоны — в Рязани и Волгограде, в среднем по 31 000 рублей за гаджет.