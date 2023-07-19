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Не айфоном единым. Топ-3 марки смартфонов у омичей

19 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI
Сайт Авито опубликовал данные о продаже смартфонов в Омской области и огласил самые популярные бренды.

Продажи новых смартфонов на Авито выросли на 76% по сравнению в с прошлым годом. Увеличивается спрос и на уже использованные гаджеты — б/у модели стали продаваться на 10% чаще.

Средняя цена нового устройства составила 35 900 рублей, а б/у — 16 600 рублей. Стоит отметить и то, что смартфоны «без истории» подешевели на 4%, в то время как показатели б/у не изменились.

Самым продаваемым брендом среди омичей неизменно остается Apple, чьи продажи выросли на 23%. А продажи Samsung остались на том же уровне, что позволило Xiaomi удержать лидерство, полученное в прошлом квартале года. Продажи китайского бренда поднялись на 17%.

Топ популярных брендов:

  • 1 место.

Первое место традиционно занимает Apple. Приобретенные устройства этой компании составляют 57% от общего количества купленных гаджетов. По сравнению со II кварталом 2022 года продажи новых iPhone на платформе выросли на 81%. За новый айфон на Авито в среднем придется заплатить 47 660 рублей, а за б/у модель — около 23 250 рублей.

  • 2 место.

Второе место занял Xiaomi с 14% от общих продаж. По сравнению со II кварталом 2022 года спрос на новые устройства бренда вырос на 36%, а на б/у гаджеты — на 12%. В среднем покупка нового телефона от китайской компании обойдется в 21 тыс., а ранее использованного — в 7 900 рублей.

  • 3 место.

Тройку лидеров замкнул Samsung. Доля продаж — 11%. За год продажи новых гаджетов южнокорейского бренда выросли на 65%, а средний чек покупки нового смартфона составил 37 900 рублей. Б/у модели, однако, перестали пользоваться былой популярностью. Такие смартфоны омичи стали покупать на 7% реже, чем в прошлом году.

По данным Авито, самая высокая средняя цена на новые устройства была зафиксирована в Калининграде и составила 49 200 рублей, на втором месте Сочи — 48 190 рублей, на третьем — Уфа — 44 990 рублей. Наиболее же доступные смартфоны — в Рязани и Волгограде, в среднем по 31 000 рублей за гаджет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Смартфон#Рейтинг#Телефон
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