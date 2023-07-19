Второе место занял Xiaomi с 14% от общих продаж. По сравнению со II кварталом 2022 года спрос на новые устройства бренда вырос на 36%, а на б/у гаджеты — на 12%. В среднем покупка нового телефона от китайской компании обойдется в 21 тыс., а ранее использованного — в 7 900 рублей.