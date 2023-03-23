Омичи за прошлый год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей

Такой средний чек все еще меньше на 23%, чем в среднем по стране. По итогам года Омск оказался на 29 месте по продажам, если смотреть статистику по всей России, и на 6 месте по СФО. Обогнали омичей жители Алтайского края. Они потратили на украшения 2,8 млрд. Больше всех в Сибири покупали украшения в Красноярском крае. За 2022 год там продали «ювелирки» на 5,9 млрд рублей.