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Омичи за прошлый год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей

23 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Шестое место в федеральном округе и 29 по России. Омичи в среднем оставляли в ювелирных магазинах 5 091 рубль.

Статистикой поделился аналитический отдел торговой сети «SOKOLOV». Выяснилось, что омичи за 2022 год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей. При этом, средний чек вырос на 13% и вышел на 5 091 рубль.

Такой средний чек все еще меньше на 23%, чем в среднем по стране. По итогам года Омск оказался на 29 месте по продажам, если смотреть статистику по всей России, и на 6 месте по СФО. Обогнали омичей жители Алтайского края. Они потратили на украшения 2,8 млрд. Больше всех в Сибири покупали украшения в Красноярском крае. За 2022 год там продали «ювелирки» на 5,9 млрд рублей.

В аналитическом центре отметили, что неуклонно растет доля онлайн-продаж. Ювелирная торговля активно перебирается в Интернет, в том числе, на маркет-плейсы.

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#Дарья Зыкова#Омск#Статистика#Покупки#Ювелирные украшения#Торговая сеть#Деньги#Общество#Город#Экономика#Новости#Омская область
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