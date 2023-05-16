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Омские медики спасли жизнь 85-летней женщине

16 мая 2023, 14:15
Фото: Пресс-служба минздрава Омской области
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Сейчас пенсионерка уже вернулась домой и готовится отмечать юбилей.

В пресс-службе минздрава Омской области рассказали о спасении 85-летней пациентки. Женщина потеряла сознание, когда находилась у себя дома.

Родственники вызвали скорую, через 10 минут она уже была на месте. Врачи установили, что у женщины критически упала частота сердечных сокращений. Поставив капельницу и сняв ЭКГ, омичку отвезли в Клиническую медико-санитарную часть № 9.

По словам дочери пенсионерки, уже через три часа медики провели операцию.

«В два часа дня маму привезли в больницу, а уже в пять часов вечера ее прооперировали, установив стимулятор», — рассказала дочь пациентки.

В настоящий момент 85-летняя омичка уже вернулась домой

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