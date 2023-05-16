Омские медики спасли жизнь 85-летней женщине

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В пресс-службе минздрава Омской области рассказали о спасении 85-летней пациентки. Женщина потеряла сознание, когда находилась у себя дома.
Родственники вызвали скорую, через 10 минут она уже была на месте. Врачи установили, что у женщины критически упала частота сердечных сокращений. Поставив капельницу и сняв ЭКГ, омичку отвезли в Клиническую медико-санитарную часть № 9.
По словам дочери пенсионерки, уже через три часа медики провели операцию.
«В два часа дня маму привезли в больницу, а уже в пять часов вечера ее прооперировали, установив стимулятор», — рассказала дочь пациентки.
В настоящий момент 85-летняя омичка уже вернулась домой