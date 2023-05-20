Кладбище в омской деревне Приветная завалили горой мусора

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:48
Тропинки на кладбище у деревни Приветная в Омском районе оказались завалены мусором, который не вывозится уже долгое время. Пост с жалобой появился сегодня, 20 мая, в паблике «ЧП Омск».
«С начала апреля администрация обещает порядок на кладбище Приветное. Даже откуда-то фото с результатом берут… Результата нет и даже ничего не делали!», — написал автор поста.
Судя по опубликованной информации, мешки с мусором и горы старых венков лежат прямо возле могил.
Напомним, что с такой же ситуацией недавно столкнулись на Ново-Южном кладбище. Омичи приехали навести порядок и увидели буквально свалку на могилах их близких.