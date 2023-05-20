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Кладбище в омской деревне Приветная завалили горой мусора

20 мая 2023, 03:45
Фото: Паблик «ЧП Омск»
Мешки с мусором и горы старых венков лежат прямо возле могил.

Тропинки на кладбище у деревни Приветная в Омском районе оказались завалены мусором, который не вывозится уже долгое время. Пост с жалобой появился сегодня, 20 мая, в паблике «ЧП Омск».

«С начала апреля администрация обещает порядок на кладбище Приветное. Даже откуда-то фото с результатом берут… Результата нет и даже ничего не делали!», — написал автор поста.

Судя по опубликованной информации, мешки с мусором и горы старых венков лежат прямо возле могил.

Фото: Паблик «ЧП Омск»

Напомним, что с такой же ситуацией недавно столкнулись на Ново-Южном кладбище. Омичи приехали навести порядок и увидели буквально свалку на могилах их близких.

Мэрия Омска объяснила ситуацию с горами мусора на кладбищах
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#Ксения Карагодина#Мусор#Вывоз мусора#Кладбище#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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