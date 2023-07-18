Омичам объяснили, почему у G-Drive Арены скопилось много пожарных машин

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области прошли учения по антитеррору с «подрывом» железнодорожных путей. В учениях задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области, а также УФСИН и отряд спецназа «Викинг».