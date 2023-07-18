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Омичам объяснили, почему у G-Drive Арены скопилось много пожарных машин

18 июля 2023, 08:28
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
У спорткомплекса проходят учения МЧС.

Сегодня, 18 июля, омичи обратили внимание на скопление пожарных машин возле G-Drive Арены. В МЧС успокоили — каких-либо происшествий в спорткомплексе не произошло.

«Омские спасатели проводят учения. Это обычные для сотрудников МЧС России рабочие будни. Мы тренируемся и совершенствуем свои навыки. Техники много, пожарных еще больше», — сообщили в региональном МЧС.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области прошли учения по антитеррору с «подрывом» железнодорожных путей. В учениях задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области, а также УФСИН и отряд спецназа «Викинг».

В Омской области обезвредили «диверсантов». Фоторепортаж с учений по антитеррору
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#Евгений Игишев#Учения#МЧС#G-Drive Арена#Спасатели#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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