В Омской области обезвредили «диверсантов». Фоторепортаж с учений по антитеррору

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Марьяновском и Москаленском районах Омской области 24 и 25 мая прошли антиневротические учения, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Согласно легенде учений, на территории районов проникли две диверсионные группы и подорвали железнодорожные пути на станции Марьяновка.
В учениях задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области.
«Террористов» обезвредили и все поставленные цели учений были достигнуты.