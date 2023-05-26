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В Омской области обезвредили «диверсантов». Фоторепортаж с учений по антитеррору

26 мая 2023, 10:39
Фото: УФСБ России по Омской области
Террористов успешно обезвредили

В Омской области прошли учения по антитеррору с «подрывом» железнодорожных путей

В учениях задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области.

В Марьяновском и Москаленском районах Омской области 24 и 25 мая прошли антиневротические учения, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Согласно легенде учений, на территории районов проникли две диверсионные группы и подорвали железнодорожные пути на станции Марьяновка.

В учениях задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области.

«Террористов» обезвредили и все поставленные цели учений были достигнуты.

Оцепление и эвакуация. В Омской области пройдут учения по антитеррору
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#Евгений Игишев#ФСБ#Учения#Антитеррор#Омская область
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