Полиция разыскивает двух смуглых женщин в возрасте, связанных с наркотиками

В региональном УМВД рассказали, что разыскивают женщин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Одна из них — Фаина Цыцарева 1964 года рождения. Это смуглая полная женщина с темными волосами и проседью. Носит одежду свободного кроя. На вид ей около 60 лет, рост — 140-145 см.