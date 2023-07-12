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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

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Полиция разыскивает двух смуглых женщин в возрасте, связанных с наркотиками

12 июля 2023, 13:51
Фото: Город55
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Правоохранители просят горожан помочь с поиском.

В региональном УМВД рассказали, что разыскивают женщин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Одна из них — Фаина Цыцарева 1964 года рождения. Это смуглая полная женщина с темными волосами и проседью. Носит одежду свободного кроя. На вид ей около 60 лет, рост — 140-145 см.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Вторая разыскиваемая — Огния Антонова, которой на вид 70-75 лет. Она выше своей напарницы — 170-175 см, но такого же плотного телосложения. У женщины темные волосы. Стиль в одежде предпочитает подобный стилю Фаины Цыцаревой.

Всем, кто видел этих женщин, просят обратиться в полицию. Телефоны для связи: 79-33-02, 79-22-77, 8-913-609-75-19 или 102.

Ранее Город55 писал о розыске подозреваемых в краже сотового. Это две девушки и парень, которые забрали чужой гаджет в ресторане быстрого питания в Нефтяниках.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Полиция#Розыск#Наркотики
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