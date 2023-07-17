Депутат Юрий Арчибасов переписал на себя «Автобусы Омска»

Отметим, что в уставном капитале «Автобусов Омска» 10 тысяч рублей. Доходы фирмы за 2022 год составили внушительные 110 млн рублей, но это всего на 458 тысяч больше, чем расходы. Специализация компании — «деятельность сухопутного пассажирского транспорта».