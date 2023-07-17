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Депутат Юрий Арчибасов переписал на себя «Автобусы Омска»

17 июля 2023, 09:13
Фото: Город55
Предыдущий владелец этой фирмы носит ту же фамилию.

У транспортной компании «Автобусы Омска» сменился владелец. Еще 14 июля 100% уставного капитала этой фирмы принадлежали Ольге Арчибасовой, но с 15 июля единственный бенефициар — Юрий Арчибасов, по совместительству депутат Омского городского совета.

Отметим, что в уставном капитале «Автобусов Омска» 10 тысяч рублей. Доходы фирмы за 2022 год составили внушительные 110 млн рублей, но это всего на 458 тысяч больше, чем расходы. Специализация компании — «деятельность сухопутного пассажирского транспорта».

Юрий Арчибасов является директором фирмы с момента ее основания в 2016 году. Он был и единственным бенефициаром до июня 2022 года. Получается, Ольга Арчибасова владела «Автобусами Омска» всего год.

Омский депутат Арчибасов больше не является владельцем своего главного актива
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#Николай Эйхвальд#Автобусы Омска#Бизнес#Новости#Юрий Арчибасов
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