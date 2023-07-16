Омича приговорили к исправительным работам за убийство двух косуль

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Published Сегодня, 06:52
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Мировой судья в Исилькульском районе вынес приговор 48-летнему местному жителю. Уголовное дело рассматривали по статье «Незаконная охота».
Установлено: 27 декабря 2022 года омич находился в селе Первотаровка. Без соответствующего разрешения застрелил двух самцов косуль. Сумма ущерба минприроды — 80 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину в полном объеме и добровольно возместил ущерб. Суд назначил наказание: полгода исправительных работ с удержанием 5% в доход государства условно с испытательным сроком 1 год. Ружье будет конфисковано.