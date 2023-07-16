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Омича приговорили к исправительным работам за убийство двух косуль

16 июля 2023, 06:52
Фото: 1MI
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Мужчина добровольно возместил ущерб.

Мировой судья в Исилькульском районе вынес приговор 48-летнему местному жителю. Уголовное дело рассматривали по статье «Незаконная охота».

Установлено: 27 декабря 2022 года омич находился в селе Первотаровка. Без соответствующего разрешения застрелил двух самцов косуль. Сумма ущерба минприроды — 80 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и добровольно возместил ущерб. Суд назначил наказание: полгода исправительных работ с удержанием 5% в доход государства условно с испытательным сроком 1 год. Ружье будет конфисковано.

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#Охота#Незаконная охота#Суд#Приговор#Происшествия#Новости#Минприроды#Омская область#Исилькульский район
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