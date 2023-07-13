Виталий Хоценко рассказал об успехах в экономическом развитии Омской области

В прошлом году на уровне 2021-го смогли сохранить объемы сельского хозяйства — это около 130 млрд рублей. До 700 тысяч кв. м увеличился ввод жилья. Рост в экспорте — на 22%, объемов внешней торговли — на 15% к уровню 2021 года.