Виталий Хоценко рассказал об успехах в экономическом развитии Омской области

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
13 июля врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выступил с отчетом об итогах работы за 2022 год перед депутатами Заксобрания.
В своем выступлении Хоценко сообщил об успехах омской экономики в 2022 году. По его словам, рынок смог адаптироваться к новым внешним условиям. В частности, на 5,3% выросло промышленное производство. Основной вклад за обрабатывающими производствами (6,1%).
В прошлом году на уровне 2021-го смогли сохранить объемы сельского хозяйства — это около 130 млрд рублей. До 700 тысяч кв. м увеличился ввод жилья. Рост в экспорте — на 22%, объемов внешней торговли — на 15% к уровню 2021 года.
В целом же инвестиции в экономику Омской области составили более 190 млрд рублей. Регион при этом вошел в тройку лидеров в России по уровню развития государственно-частного партнерства.
«Вот так нас изолировали. Положительная тенденция отмечается и в секторе предпринимательства. Количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 9%, до почти 300 тысяч человек. Это более трети всех занятых в регионе! Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 16%, или на 3 млрд 100 млн рублей», — рассказал Хоценко.