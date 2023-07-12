В Омске в Иртыше утонул 22-летний парень

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
В Омске вчера, 11 июля, в Иртыше утонул 22-летний молодой человек. Трагедия произошла около 16 часов в районе улицы Загородная в микрорайоне Николаевка. Региональный следком проводит доследственную проверку по факту смерти на воде.
В СУ СКР по Омской области напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Запрещено заходить воду в нетрезвом виде, нырять с причалов и пристаней.
В минувшее воскресенье, 9 июля, в поселке Чернолученский утонула 24-летняя девушка. Следователи и полиция выясняют детали происшествия.