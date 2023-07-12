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В Омске в Иртыше утонул 22-летний парень

12 июля 2023, 05:07
Фото: Город55
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Трагедия произошла в районе улицы Загородная.

В Омске вчера, 11 июля, в Иртыше утонул 22-летний молодой человек. Трагедия произошла около 16 часов в районе улицы Загородная в микрорайоне Николаевка. Региональный следком проводит доследственную проверку по факту смерти на воде.

В СУ СКР по Омской области напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Запрещено заходить воду в нетрезвом виде, нырять с причалов и пристаней.

В минувшее воскресенье, 9 июля, в поселке Чернолученский утонула 24-летняя девушка. Следователи и полиция выясняют детали происшествия.

В Омском районе утонула 24-летняя девушка
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