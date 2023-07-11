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Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей

11 июля 2023, 07:04
Фото: Город55
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В Омске с товарняка сняли двух малолетних детей, которые чуть не уехали в Казахстан

Пока неизвестно, как они попали в вагон.

В Омске на станции «Входная» работники железной дороги обнаружили двух малолетних детей в грузовом поезде. Мальчики сидели в одном из вагонов и могли уехать в Казахстан. Товарняк двигался до Петропавловска.

Очевидцы прислали в редакцию соответствующее видео. Одному из детей было всего четыре года. Несовершеннолетних заметили на мосту через реку Иртыш. Известно, что юные путешественники ехали по всему городу с микрорайона Московка.

Видео: предоставлено Городу55

Город55 обратился за комментариями в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД России по СФО. Оперативно получить ответ не удалось.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Происшествия#Дети#Грузовой поезд#Железная дорога#Видео
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