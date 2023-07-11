Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Омске на станции «Входная» работники железной дороги обнаружили двух малолетних детей в грузовом поезде. Мальчики сидели в одном из вагонов и могли уехать в Казахстан. Товарняк двигался до Петропавловска.
Очевидцы прислали в редакцию соответствующее видео. Одному из детей было всего четыре года. Несовершеннолетних заметили на мосту через реку Иртыш. Известно, что юные путешественники ехали по всему городу с микрорайона Московка.
Город55 обратился за комментариями в пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД России по СФО. Оперативно получить ответ не удалось.