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Стало известно, во сколько Юлия Чичерина и «УмаТурман» выступят бесплатно в Омске

11 июля 2023, 08:02
Фото: Город55
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Рок-звезды споют для горожан на «Зеленом острове».

В эту субботу, 15 июля, в парке «Зеленый остров» состоится фестиваль «Время побеждать». Его посвящают 100-летию минспорта и спортивного общества «Динамо». На празднике выступят известные отечественные исполнители Юлия Чичерина и группа «УмаТурман». Стало известно, во сколько состоится мероприятие.

Так, с 17:00 на фестивальной площадке будут работать диджеи. Ведущие проведут розыгрыш призов среди зрителей. В 18:00 начнется чествование омских спортсменов, работников сферы и активистов, которые поддерживают спортивное движение в регионе.

После этого в 19:15 омичи и гости города встретятся с певицей Юлией Чичериной. Сразу после ее выступления концерт продолжит группа «УмаТурман». Желающим посетить фестиваль платить за вход не нужно.

Напомним, что ранее звездных гостей собирали на аэродроме «Поповка» в Азовском районе. Помимо названных исполнителей бесплатный концерт должны были дать лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и группы Total, «Земляне». Мероприятия за городом пришлось отменить из-за возникших трудностей у организаторов.

В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»
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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Новости#Омск#Развлечения#Концерт#Бесплатный концерт#Фестиваль
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