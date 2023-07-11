Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В эту субботу, 15 июля, в парке «Зеленый остров» состоится фестиваль «Время побеждать». Его посвящают 100-летию минспорта и спортивного общества «Динамо». На празднике выступят известные отечественные исполнители Юлия Чичерина и группа «УмаТурман». Стало известно, во сколько состоится мероприятие.
Так, с 17:00 на фестивальной площадке будут работать диджеи. Ведущие проведут розыгрыш призов среди зрителей. В 18:00 начнется чествование омских спортсменов, работников сферы и активистов, которые поддерживают спортивное движение в регионе.
После этого в 19:15 омичи и гости города встретятся с певицей Юлией Чичериной. Сразу после ее выступления концерт продолжит группа «УмаТурман». Желающим посетить фестиваль платить за вход не нужно.
Напомним, что ранее звездных гостей собирали на аэродроме «Поповка» в Азовском районе. Помимо названных исполнителей бесплатный концерт должны были дать лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и группы Total, «Земляне». Мероприятия за городом пришлось отменить из-за возникших трудностей у организаторов.