В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»

Отметим, что ранее Юлия Чичерина и участники группы «УмаТурман» должны были выступить на аэродроме «Поповка» в этот же день, но в рамках фестиваля «Время». За десять дней до события мероприятие отменили. Вместе с ними в область собирались пригласить лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова и группы Total, «Земляне».