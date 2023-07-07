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В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»

7 июля 2023, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация
Концерт состоится на следующих выходных.

Стало известно, что фестиваль при участии звездных гостей в Омской области все-таки состоится. Только теперь он называется «Время побеждать». О подробностях мероприятия рассказали в региональном минспорта.

Фестиваль состоится в следующую субботу, 15 июля, на «Зеленом острове». Для омичей и гостей города бесплатно выступят певица Юлия Чичерина и группа «УмаТурман». Сам праздник решили посвятить 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, а также 100-летию со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Как уточняют организаторы, вход на фестиваль будет свободным. О точном времени, когда начнется праздник, минспорта пока не сообщают.

Отметим, что ранее Юлия Чичерина и участники группы «УмаТурман» должны были выступить на аэродроме «Поповка» в этот же день, но в рамках фестиваля «Время». За десять дней до события мероприятие отменили. Вместе с ними в область собирались пригласить лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова и группы Total, «Земляне».

Как рассказал Городу55 владелец аэродрома Александр Анисимов, решение об отмене «Времени» приняли в региональном правительстве. При этом, как известно изданию из собственных источников, представители минкульта и минспорта были заинтересованы в поддержке фестиваля на «Поповке».

В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#Спорт#Бесплатный концерт#Фестиваль
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