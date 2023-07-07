В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:38
Стало известно, что фестиваль при участии звездных гостей в Омской области все-таки состоится. Только теперь он называется «Время побеждать». О подробностях мероприятия рассказали в региональном минспорта.
Фестиваль состоится в следующую субботу, 15 июля, на «Зеленом острове». Для омичей и гостей города бесплатно выступят певица Юлия Чичерина и группа «УмаТурман». Сам праздник решили посвятить 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, а также 100-летию со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Как уточняют организаторы, вход на фестиваль будет свободным. О точном времени, когда начнется праздник, минспорта пока не сообщают.
Отметим, что ранее Юлия Чичерина и участники группы «УмаТурман» должны были выступить на аэродроме «Поповка» в этот же день, но в рамках фестиваля «Время». За десять дней до события мероприятие отменили. Вместе с ними в область собирались пригласить лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова и группы Total, «Земляне».
Как рассказал Городу55 владелец аэродрома Александр Анисимов, решение об отмене «Времени» приняли в региональном правительстве. При этом, как известно изданию из собственных источников, представители минкульта и минспорта были заинтересованы в поддержке фестиваля на «Поповке».