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Омский биатлонист погиб в результате крушения вертолета на Камчатке
Фото: 1MI
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Сентябрь
Появился предварительный отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Малиновским
1 сентября, 18:10
Июль
Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским
Похороны состоятся в Камчатском крае в среду, 20 июля.
18 июля, 15:20
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
18 июля, 13:41
Бурков прокомментировал гибель омского биатлониста Малиновского
25-летний спортсмен трагически погиб при крушении вертолета на Камчатке.
17 июля, 21:10
Шок.
Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
17 июля, 12:27
В минспорта прокомментировали исчезновение омского биатлониста Малиновского
17 июля, 12:18
Вертолет, на котором пропал омский биатлонист Малиновский, нашли обгоревшим
17 июля, 11:14
Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете
Поиски пока приостановили из-за непогоды в Камчатском крае.
16 июля, 18:46