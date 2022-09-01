Появился предварительный отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Малиновским

Как следует из отчета, вертолет Robinson RA-07350 принадлежал отцу биатлониста. Отметим, Малиновский родом из поселка Мильково на Камчатке, откуда и совершался рейс. Молодой человек в прошлом году завершил спортивную карьеру (он выступал за Омскую область на юниорских соревнованиях по биатлону), отучился в ОЛТУГе и в апреле 2022 года получил лицензию пилота вертолета. В этом деле он был начинающим, за его плечами было 125 часов полетов.