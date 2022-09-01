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Появился предварительный отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Малиновским

1 сентября 12:10
Фото: скриншот отчета МАК
Вертолет задел землю хвостом на большой скорости. Обломки разбросало на 130 метров.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию крушения вертолета, которым управлял омский биатлонист Игорь Малиновский. Напомним, авиатрагедия произошла 16 июля на Камчатке. В результате крушения погиб сам пилот и двое пассажиров.

Как следует из отчета, вертолет Robinson RA-07350 принадлежал отцу биатлониста. Отметим, Малиновский родом из поселка Мильково на Камчатке, откуда и совершался рейс. Молодой человек в прошлом году завершил спортивную карьеру (он выступал за Омскую область на юниорских соревнованиях по биатлону), отучился в ОЛТУГе и в апреле 2022 года получил лицензию пилота вертолета. В этом деле он был начинающим, за его плечами было 125 часов полетов.

В документе отмечается, что между пилотом и пассажирами была устная договоренность о полете. Он выполнялся над территорией Кроноцкого государственного заповедника по
маршруту: поселок Мильково — Долина Гейзеров — вулкан Узон — вулкан Кизимен — Тумрокские источники — вулкан Толбачик — Мильково. В отчете это не указывается, но маршрут явно туристический и мог быть коммерческим. По данным «Коммерсанта», пассажирами были бывший топ-менеджер «Эльдорадо» и Simple Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Собственник вертолета заблаговременно подал заявку на полет, рейс был согласован, вертолет полностью заправлен, вес не превышал ограничений.

Изначально погода не предвещала затруднений: диспетчер аэродром доложил, что ветер тихий, есть облачность, однако видимость более 10 км, горы открыты. В 12:16 по местному времени Малиновский выполнил взлет. Однако уже в 13:06 он написал собственнику вертолета в WhatsApp, что в Долине Гейзеров плохая погода, и он был вынужден посадить вертолет на вулкан Узон. Однако диспетчеру об этом пилот почему-то не сообщил.

В 14:02 вертолет взлетел с вулкана Узон, а в расчетное время Малиновский не вышел на связь с диспетчером. Тот сделал аварийное оповещение, начались поиски.

Обломки вертолета обнаружили лишь на следующий день в 16:10.

«На момент осмотра места АП основные части и мелкие фрагменты конструкции
вертолета были разбросаны в полосе шириной около 80 м и длиной около 130 м. <…> Первое столкновение ВС с земной поверхностью произошло рулевым винтом и
хвостовым оперением, в результате чего на земле остался след в виде воронки», — говорится в отчете.

Столкновение с землей произошло на большой скорости, перед этим пилот пытался подвести мощность от двигателя к несущему винту. В момент аварии все люди на борту сразу погибли. От вертолета практически ничего не осталось.

На месте крушения спасатели обнаружили технику: камеру GoPro, электронные
часы, навигаторы, три iPhone, спутниковый телефон IRIDIUM. По этим устройствам комиссия планирует более четко восстановить картину происшествия.

#Екатерина Чаплинская#Вертолет#Игорь Малиновский#Новости#Омский биатлонист погиб в результате крушения вертолета на Камчатке#Крушение
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