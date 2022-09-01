Появился предварительный отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Малиновским

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию крушения вертолета, которым управлял омский биатлонист Игорь Малиновский. Напомним, авиатрагедия произошла 16 июля на Камчатке. В результате крушения погиб сам пилот и двое пассажиров.
Как следует из отчета, вертолет Robinson RA-07350 принадлежал отцу биатлониста. Отметим, Малиновский родом из поселка Мильково на Камчатке, откуда и совершался рейс. Молодой человек в прошлом году завершил спортивную карьеру (он выступал за Омскую область на юниорских соревнованиях по биатлону), отучился в ОЛТУГе и в апреле 2022 года получил лицензию пилота вертолета. В этом деле он был начинающим, за его плечами было 125 часов полетов.
В документе отмечается, что между пилотом и пассажирами была устная договоренность о полете. Он выполнялся над территорией Кроноцкого государственного заповедника по
маршруту: поселок Мильково — Долина Гейзеров — вулкан Узон — вулкан Кизимен — Тумрокские источники — вулкан Толбачик — Мильково. В отчете это не указывается, но маршрут явно туристический и мог быть коммерческим. По данным «Коммерсанта», пассажирами были бывший топ-менеджер «Эльдорадо» и Simple Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.
Собственник вертолета заблаговременно подал заявку на полет, рейс был согласован, вертолет полностью заправлен, вес не превышал ограничений.
Изначально погода не предвещала затруднений: диспетчер аэродром доложил, что ветер тихий, есть облачность, однако видимость более 10 км, горы открыты. В 12:16 по местному времени Малиновский выполнил взлет. Однако уже в 13:06 он написал собственнику вертолета в WhatsApp, что в Долине Гейзеров плохая погода, и он был вынужден посадить вертолет на вулкан Узон. Однако диспетчеру об этом пилот почему-то не сообщил.
В 14:02 вертолет взлетел с вулкана Узон, а в расчетное время Малиновский не вышел на связь с диспетчером. Тот сделал аварийное оповещение, начались поиски.
Обломки вертолета обнаружили лишь на следующий день в 16:10.
«На момент осмотра места АП основные части и мелкие фрагменты конструкции
вертолета были разбросаны в полосе шириной около 80 м и длиной около 130 м. <…> Первое столкновение ВС с земной поверхностью произошло рулевым винтом и
хвостовым оперением, в результате чего на земле остался след в виде воронки», — говорится в отчете.
Столкновение с землей произошло на большой скорости, перед этим пилот пытался подвести мощность от двигателя к несущему винту. В момент аварии все люди на борту сразу погибли. От вертолета практически ничего не осталось.
На месте крушения спасатели обнаружили технику: камеру GoPro, электронные
часы, навигаторы, три iPhone, спутниковый телефон IRIDIUM. По этим устройствам комиссия планирует более четко восстановить картину происшествия.