Омский депимущества предложил передать области здание Кадетского корпуса

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
На следующей неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки — об утверждении перечня муниципального имущества, которое предлагается безвозмездно передать в собственность Омской области.
Строго говоря, речь только об одном объекте. Это «нежилые здания общей площадью 25 940 кв. м., расположенные по адресу: город Омск, улица Ленина, дом 26, а также земельный участок, на котором они расположены». Имеются в виду здания в центре города, в которых прежде располагался Кадетский корпус.
Как уже писал Город55, здание на Ленина может обрушиться. Как раз из-за его аварийного состояния кадетам пришлось переезжать в специально построенный корпус на улице Суворова. Теперь городские чиновники предлагают областным взять на себя все связанные с этим активом заботы и затраты.