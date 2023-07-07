Омский депимущества предложил передать области здание Кадетского корпуса

Как уже писал Город55, здание на Ленина может обрушиться. Как раз из-за его аварийного состояния кадетам пришлось переезжать в специально построенный корпус на улице Суворова. Теперь городские чиновники предлагают областным взять на себя все связанные с этим активом заботы и затраты.