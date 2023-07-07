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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

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Омский депимущества предложил передать области здание Кадетского корпуса

7 июля 2023, 10:06
Фото: Город55
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Соответствующее предложение уже направлено в городской совет.

На следующей неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки — об утверждении перечня муниципального имущества, которое предлагается безвозмездно передать в собственность Омской области.

Строго говоря, речь только об одном объекте. Это «нежилые здания общей площадью 25 940 кв. м., расположенные по адресу: город Омск, улица Ленина, дом 26, а также земельный участок, на котором они расположены». Имеются в виду здания в центре города, в которых прежде располагался Кадетский корпус.

Как уже писал Город55, здание на Ленина может обрушиться. Как раз из-за его аварийного состояния кадетам пришлось переезжать в специально построенный корпус на улице Суворова. Теперь городские чиновники предлагают областным взять на себя все связанные с этим активом заботы и затраты.

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#Николай Эйхвальд#Кадетский корпус#Депимущества#Город#Новости
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