«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Здание Кадетского корпуса на улице Ленина может обрушиться. Об этом изданию «Омск — Информ» сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города. В ведомстве заявили, что «существует возможность лавинообразного обрушения».
Также в мэрии добавили, что в городском бюджете в настоящий момент нет денег на содержание и ремонт здания.
«В связи с дефицитом бюджета города ассигнования на содержание, оплату коммунальных услуг, ремонт имущественного комплекса отсутствуют. Прорабатывается вопрос о передаче имущественного комплекса и земельного участка под ним в собственность Омской области», — сообщили в депимущества.
Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под охраной. Кадеты обучаются в новом корпусе на улице Суворова.
Осенью прошлого года в региональном минкульте рассказали, что здание Кадетского корпуса сносить нельзя, так как оно является объектом культурного наследия федерального значения.