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«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса

10 июня 2023, 04:30
Фото: Яндекс Карты
Здание построено в 19 веке

Кадетскому корпусу в центре Омска грозит обрушение

Денег на содержание и ремонт здания нет.

Здание Кадетского корпуса на улице Ленина может обрушиться. Об этом изданию «Омск — Информ» сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города. В ведомстве заявили, что «существует возможность лавинообразного обрушения».

Также в мэрии добавили, что в городском бюджете в настоящий момент нет денег на содержание и ремонт здания.

«В связи с дефицитом бюджета города ассигнования на содержание, оплату коммунальных услуг, ремонт имущественного комплекса отсутствуют. Прорабатывается вопрос о передаче имущественного комплекса и земельного участка под ним в собственность Омской области», — сообщили в депимущества.

Здание вышло из эксплуатации в 2020 году из-за аварийного состояния. Сейчас объект законсервирован, находится под охраной. Кадеты обучаются в новом корпусе на улице Суворова.

Осенью прошлого года в региональном минкульте рассказали, что здание Кадетского корпуса сносить нельзя, так как оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Стало известно, будут ли сносить старый кадетский корпус в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Кадетский корпус#Омский кадетский военный корпус#Аварийное здание#Город#Общество#Омская область
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