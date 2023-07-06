Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Изображение материала

Лучше ехать в область. Омичам рассказали, где посмотреть на полярное сияние

6 июля 2023, 08:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, где можно посмотреть на полярное сияние

Природное явления ожидается с 22 часов.

Ближайшей ночью, 7 июля, в Омской области ожидается полярное сияние. Об этом сообщили в паблике «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды.

«Ожидаем прибытие выброса корональной массы 7 июля. И с 22:00 вечера можно наблюдать полярные сияния. В городе засветка помешает, лучше всего уехать за 50-100 км на север», — говорится в сообщении.
Фото: Space Weather Prediction Center

Ранее Город55 рассказывал, что в Омскую область 12 и 13 июля придет магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, бессоннице или сонливости, раздражительности, апатии, слабости.

Омскую область в середине июля накроет магнитная буря
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полярное сияние#Северное сияние#Природа#Омск#Омская область#Астрономия
Подпишитесь
Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании
Вчера, 12:00
Некому работать. Эксперты рассказали о дефиците кадров в Омской области
Сегодня, 02:27
«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 02:42
Газета «Омская правда» создаст сайт для набора контрактников
Сегодня, 05:48
Омич против Егора Крида. На певца пожаловались в УФАС, заподозрив его в рекламе
Сегодня, 05:47
Подполковника омской полиции Кудояра винят в убийстве собаки на глазах у детей
Сегодня, 02:16