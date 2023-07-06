Лучше ехать в область. Омичам рассказали, где посмотреть на полярное сияние

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Ближайшей ночью, 7 июля, в Омской области ожидается полярное сияние. Об этом сообщили в паблике «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды.
«Ожидаем прибытие выброса корональной массы 7 июля. И с 22:00 вечера можно наблюдать полярные сияния. В городе засветка помешает, лучше всего уехать за 50-100 км на север», — говорится в сообщении.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омскую область 12 и 13 июля придет магнитная буря. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, бессоннице или сонливости, раздражительности, апатии, слабости.