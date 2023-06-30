Александр Ушаков-младший уволился из «Омской телевизионной компании»

Ушаков-младший в апреле отказался от своего пакета акций омского радиозавода имени Попова. Теперь он ушел и из ОТК, но при этом остался собственником ряда бизнес-активов. Это рекламное агентство «Радио Сибирь. Омск» (100% уставного капитала), ООО «Пиар-движение Красноярск» (100%), «Школа-ТВ» (32%), продюсерский дом «Гализдра» (30%). Ушакову принадлежат и 5% прописанного в Москве ООО «МКР-Медиа», генеральным директором которого он является.