Александр Ушаков-младший уволился из «Омской телевизионной компании»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В обществе с ограниченной ответственностью «Омская телевизионная компания» сменилось руководство. Еще 28 июня директором фирмы был Александр Ушаков, а теперь этот пост занимает Виктория Рубан, бывший заместитель директора. Стоит уточнить, что она уже руководила ОТК и уступила свой пост Ушакову в 2018 году.
Учредителем «Омской телевизионной компании» является «Межгосударственная корпорация развития» — структура, созданная Татьяной Ушаковой и Иваном Поляковым (матерью и дядей Александра Ушакова). В марте текущего года эта корпорация переехала в Москву.
Ушаков-младший в апреле отказался от своего пакета акций омского радиозавода имени Попова. Теперь он ушел и из ОТК, но при этом остался собственником ряда бизнес-активов. Это рекламное агентство «Радио Сибирь. Омск» (100% уставного капитала), ООО «Пиар-движение Красноярск» (100%), «Школа-ТВ» (32%), продюсерский дом «Гализдра» (30%). Ушакову принадлежат и 5% прописанного в Москве ООО «МКР-Медиа», генеральным директором которого он является.