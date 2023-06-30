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Александр Ушаков-младший уволился из «Омской телевизионной компании»

30 июня 2023, 05:30
Фото: 1MI
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Пост директора ОТК заняла Виктория Рубан.

В обществе с ограниченной ответственностью «Омская телевизионная компания» сменилось руководство. Еще 28 июня директором фирмы был Александр Ушаков, а теперь этот пост занимает Виктория Рубан, бывший заместитель директора. Стоит уточнить, что она уже руководила ОТК и уступила свой пост Ушакову в 2018 году.

Учредителем «Омской телевизионной компании» является «Межгосударственная корпорация развития» — структура, созданная Татьяной Ушаковой и Иваном Поляковым (матерью и дядей Александра Ушакова). В марте текущего года эта корпорация переехала в Москву.

Ушаков-младший в апреле отказался от своего пакета акций омского радиозавода имени Попова. Теперь он ушел и из ОТК, но при этом остался собственником ряда бизнес-активов. Это рекламное агентство «Радио Сибирь. Омск» (100% уставного капитала), ООО «Пиар-движение Красноярск» (100%), «Школа-ТВ» (32%), продюсерский дом «Гализдра» (30%). Ушакову принадлежат и 5% прописанного в Москве ООО «МКР-Медиа», генеральным директором которого он является.

Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
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#Николай Эйхвальд#ОТК#Ушаковы#МКР#Бизнес#Новости#Александр Ушаков#Виктория Рубан
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