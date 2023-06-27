Прямо в разгар лета. Старейший омский бассейн «Пингвин» временно закроют на ремонт

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали, что за это время работники очистят ватерлинии и стенки бассейна, соберут мусор со дна, промоют фильтры, а также проверят состав воды и уровень рH. Вдобавок в раздевалке хотят сделать косметический ремонт.