Прямо в разгар лета. Старейший омский бассейн «Пингвин» временно закроют на ремонт

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
С 1 июля по 20 августа в бассейне «Пингвин» будут проводить летние профилактические работы. На этот период бассейн закроют.
В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали, что за это время работники очистят ватерлинии и стенки бассейна, соберут мусор со дна, промоют фильтры, а также проверят состав воды и уровень рH. Вдобавок в раздевалке хотят сделать косметический ремонт.
Напомним, что бассейн находится на улице Таубе, 2 и относится к спортивной школе олимпийского резерва. В прошлом году там провели масштабный ремонт и обновили чашу бассейна.