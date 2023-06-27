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Прямо в разгар лета. Старейший омский бассейн «Пингвин» временно закроют на ремонт

27 июня 2023, 07:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске до конца лета закроют на ремонт старейший бассейн «Пингвин»

Его закроют с 1 июля по 20 августа.

С 1 июля по 20 августа в бассейне «Пингвин» будут проводить летние профилактические работы. На этот период бассейн закроют.

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали, что за это время работники очистят ватерлинии и стенки бассейна, соберут мусор со дна, промоют фильтры, а также проверят состав воды и уровень рH. Вдобавок в раздевалке хотят сделать косметический ремонт.

Напомним, что бассейн находится на улице Таубе, 2 и относится к спортивной школе олимпийского резерва. В прошлом году там провели масштабный ремонт и обновили чашу бассейна.

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#Ксения Карагодина#Бассейн#Крытый бассейн#Плавание#Ремонт#Профилактические работы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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