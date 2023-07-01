Без дров и денег. Мошенники обманули молодую омичку, желавшую тепла в доме

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В пресс-центре регионального УМВД рассказали о том, что за последние сутки полицейские зарегистрировали 20 фактов дистанционного мошенничества. Одной из жертв стала 31-летняя жительница Тарского района.
Женщина пыталась купить дрова через интернет. Злоумышленники переписывались с ней в мессенджере. Сельчанка поверила мошенникам, которые убедили ее отдать денежные средства, и перевела на нужный счет 17 тыс рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.
«Полицейские направили необходимые запросы в банковскую организацию и операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников», — рассказали в УМВД.
Ранее Город55 писал о двух новосибирцах, которые обманули нескольких пенсионеров в Омской области. Злоумышленники завладели суммой порядка 1,6 млн рублей. Подсудимые получили реальные сроки. Дело рассматривал Кировский районный суд.