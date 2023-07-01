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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

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Без дров и денег. Мошенники обманули молодую омичку, желавшую тепла в доме

1 июля 2023, 12:04
Фото: Город55
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В Тарском районе Омской области женщина хотела купить дрова и осталась ни с чем

Потерпевшая лишилась 17 тыс рублей.

В пресс-центре регионального УМВД рассказали о том, что за последние сутки полицейские зарегистрировали 20 фактов дистанционного мошенничества. Одной из жертв стала 31-летняя жительница Тарского района.

Женщина пыталась купить дрова через интернет. Злоумышленники переписывались с ней в мессенджере. Сельчанка поверила мошенникам, которые убедили ее отдать денежные средства, и перевела на нужный счет 17 тыс рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

«Полицейские направили необходимые запросы в банковскую организацию и операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников», — рассказали в УМВД.

Ранее Город55 писал о двух новосибирцах, которые обманули нескольких пенсионеров в Омской области. Злоумышленники завладели суммой порядка 1,6 млн рублей. Подсудимые получили реальные сроки. Дело рассматривал Кировский районный суд.

В Омске отказались смягчать приговор мошенникам, которые обманули шесть пенсионеров
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Мошенничество#Дрова#УМВД Омской области
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