Без дров и денег. Мошенники обманули молодую омичку, желавшую тепла в доме

Женщина пыталась купить дрова через интернет. Злоумышленники переписывались с ней в мессенджере. Сельчанка поверила мошенникам, которые убедили ее отдать денежные средства, и перевела на нужный счет 17 тыс рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.