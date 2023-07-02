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Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году

2 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В 2023 году в жилых домах Омской области произошло 930 пожаров

Спасатели рекомендуют верный способ предотвращения трагедий.

В региональном МЧС представили статистику по пожарам в жилых домах. В 2023 году случилось 930 возгораний, погиб 61 человек, из них 37 — в ночное время.

Спасатели говорят, что главное средство спасения от огня в жилье — автономные дымовые пожарные извещатели. Они издают громкий звуковой сигнал при признаках возгорания. В этом году произошло 112 срабатываний системы. В 21 случае потребовалась помощь МЧС. Удалось спасти пять человек, трое из которых дети.

«В домах и квартирах высокая пожарная нагрузка, большое количество горючих материалов, которые при горении выделяют токсичные вещества, которые убивают человека крайне быстро при вдыхании», — объясняют специалисты.

Напомним, ранее крупный пожар произошел в жилом доме на Волгоградской. Мы следили за событиями:

Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было
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#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Статистика#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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