Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В региональном МЧС представили статистику по пожарам в жилых домах. В 2023 году случилось 930 возгораний, погиб 61 человек, из них 37 — в ночное время.
Спасатели говорят, что главное средство спасения от огня в жилье — автономные дымовые пожарные извещатели. Они издают громкий звуковой сигнал при признаках возгорания. В этом году произошло 112 срабатываний системы. В 21 случае потребовалась помощь МЧС. Удалось спасти пять человек, трое из которых дети.
«В домах и квартирах высокая пожарная нагрузка, большое количество горючих материалов, которые при горении выделяют токсичные вещества, которые убивают человека крайне быстро при вдыхании», — объясняют специалисты.
Напомним, ранее крупный пожар произошел в жилом доме на Волгоградской. Мы следили за событиями: