Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году

Спасатели говорят, что главное средство спасения от огня в жилье — автономные дымовые пожарные извещатели. Они издают громкий звуковой сигнал при признаках возгорания. В этом году произошло 112 срабатываний системы. В 21 случае потребовалась помощь МЧС. Удалось спасти пять человек, трое из которых дети.