«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
В социальных сетях появилась скандальная видеозапись. Автор поста в группе «Инцидент Омск» утверждает, что инцидент произошел в Калачинске. На кадрах видно, как одна девушка избивает другую.
Звука на видео нет, а лица участников истории закрыты смайликами. От автора публикации мы узнаем, что агрессором является школьница. Видно, что жертва сначала стояла на одном колене, ее держали сзади за волосы. Девочка пыталась встать, но получила несколько ударов рукой по лицу, и опустилась на землю. Затем школьница коленом пнула по спине. В конце записи замечаем, как пострадавшая схватилась за место удара.
«Прошу принять меры», — резюмировал автор поста.
Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи в комментариях возмутились подобному поведению юных девушек. Многие осудили за бездействие того, кто снимал происходящее на камеру. Нелестно выражались и в адрес родителей, мол, вопрос в воспитании.
«Калачинск, разберитесь. Уберите ее от других детей», — настаивал один из комментаторов. Правда, в ответ столкнулся со скепсисом. Омичи думают, что школьницу не привлекут к ответственности, а лишь проведут профилактическую беседу. Впрочем, многие поддержали предложение поставить девушку на учет в отделение по делам несовершеннолетних.
Напомним, ранее мы рассказывали о массовой драке возле скандально известного кафе на Левом берегу Омска: