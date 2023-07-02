«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку

Звука на видео нет, а лица участников истории закрыты смайликами. От автора публикации мы узнаем, что агрессором является школьница. Видно, что жертва сначала стояла на одном колене, ее держали сзади за волосы. Девочка пыталась встать, но получила несколько ударов рукой по лицу, и опустилась на землю. Затем школьница коленом пнула по спине. В конце записи замечаем, как пострадавшая схватилась за место удара.