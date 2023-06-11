«Вот это жестко». Возле скандального омского «Хмелька» произошла массовая драка

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Очевидцы опубликовали видеозапись массовой драки возле скандально известного омского кафе «Хмелек» на проспекте Комарова. «Вот это жестко», — удивленно замечает автор поста в группе «100 необычных мест Омска и Омской области». Он снимает происходящее из автомобиля.
На кадрах видно, как от заведения отбегают люди. Примерно 10 человек участвуют в драке, среди них — девушки. Мужчины повалились на дорогу. Сложно определить стороны конфликта, создается впечатление, что все дерутся со всеми.
После одного удара в голову участник в черной футболке падает на асфальт и перестает двигаться. На помощь к нему бросается девушка. Автор сокрушительного хука становится жертвой сразу двоих оппонентов, он сидит на земле, прикрывая голову.
Постепенно все подходят к мужчине, который продолжает лежать, он почти не двигается. Драка сбавляет обороты, но не сходит на нет. Отметим, конфликт происходил в дневные часы.
В комментариях пользователи возмутились отсутствием правоохранителей на месте. Горожане убеждены, что участники драки были в состоянии опьянения. «Норма для этого заведения», — подчеркнул один из омичей.
Отметим, это не первая массовая драка возле кафе на проспекте Комарова: