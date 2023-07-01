В Омской области в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадала 8-летняя девочка

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Усть-Ишимском районе госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП, в котором серьезно пострадала 8-летняя школьница.
«Предварительно, в пятницу, 30 июня, около 20:45 часов 49-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan на 234 километре трассы Тара — Усть-Ишим не справилась с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся», — пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате ДТП тяжелые травмы получила 8-летняя пассажирка иномарки. Девочку экстренно госпитализировали в районную больницу.
По факту этой аварии назначена и проводится проверка.