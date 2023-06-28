В тройном ДТП с фурами на трассе Омск-Новосибирск погиб дальнобойщик

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, одним из участников ДТП стал мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля IVECO. Он ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент водитель потерял контроль на машиной и выехал на встречную полосу.