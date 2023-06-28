В тройном ДТП с фурами на трассе Омск-Новосибирск погиб дальнобойщик

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Сегодня утром, 28 июня, на трассе Омск-Новосибирск произошла смертельная авария. Ее зарегистрировали на территории Барабинского района в соседней области. Сообщение о случившемся полицейские получили примерно в 11:05.
По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, одним из участников ДТП стал мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля IVECO. Он ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент водитель потерял контроль на машиной и выехал на встречную полосу.
На 1135 км трассы фура врезалась с другими грузовиками Volvo и Mersedes. Последняя машина с грузом опрокинулась и вместе с IVECO загорелась. Известно, что в одном из прицепов была крупная партия соков.
Дальнобойщик на IVECO получил смертельные травмы, а водитель второй фуры госпитализирован. О тяжести травм пока не сообщается. Водитель Volvo не пострадал. Возраст и личности мужчин пока еще не уточнены.
Полицейские запустили по факту случившегося ДТП проверку. На месте помимо полицейских работает аварийно-спасательная служба Новосибирской области.