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В тройном ДТП с фурами на трассе Омск-Новосибирск погиб дальнобойщик

28 июня 2023, 10:40
Фото: госавтоинспекция Новосибирской области
Один из водителей уцелел, не получив ни одной травмы.

Сегодня утром, 28 июня, на трассе Омск-Новосибирск произошла смертельная авария. Ее зарегистрировали на территории Барабинского района в соседней области. Сообщение о случившемся полицейские получили примерно в 11:05.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, одним из участников ДТП стал мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля IVECO. Он ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент водитель потерял контроль на машиной и выехал на встречную полосу.

Фото: госавтоинспекция Новосибирской области

На 1135 км трассы фура врезалась с другими грузовиками Volvo и Mersedes. Последняя машина с грузом опрокинулась и вместе с IVECO загорелась. Известно, что в одном из прицепов была крупная партия соков.

Дальнобойщик на IVECO получил смертельные травмы, а водитель второй фуры госпитализирован. О тяжести травм пока не сообщается. Водитель Volvo не пострадал. Возраст и личности мужчин пока еще не уточнены.

Полицейские запустили по факту случившегося ДТП проверку. На месте помимо полицейских работает аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новосибирская область#Омск#Новости#Смерть#Смертельное ДТП#ДТП#Тройное ДТП#ДТП с фурой
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