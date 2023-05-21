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Published Сегодня, 10:59

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Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей

21 мая 2023, 10:59
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Стрельба в общежитии

Неделя началась с новости о стрельбе в Нефтяниках. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Ночью группа подростков встала под окнами общежития ОмГТУ. На шум отреагировал местный житель. Он выглянул из окна и выстрелил из воздушной винтовки. Пострадал 17-летний студент. Нападавшего задержали. Подробности стали известны позже.

На стрельбу обратили внимание в прокуратуре. Началась проверка. 16 мая об инциденте заговорили на федеральном уровне. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Омский следком не заставил долго ждать.

А 17 мая в Омске произошла еще одна перестрелка. Двое мужчин на парковке повздорили, один из них пустил в ход травматический пистолет. Участники инцидента уже задержаны.

Скандалы в Омской области

За неделю произошло немало происшествий, интригующих судов, преступлений и приговоров. Представляем дайджест самого интересного:

  • бывшего инспектора УФСИН будут судить за халатность, под его надзором совершил нападение педофил;
  • под суд пойдет пятый член банды, которую обвиняют в похищении людей и вымогательстве, остальные сообщники уже за решеткой;
  • омича отправят на принудительное лечение за нападением с ножом на пенсионерку;
  • в Омске осудят педофила, который преследовал девочек на улице, ему грозит пожизненное заключение;
  • отца лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми, жертвами стали 15-летняя девочка и восьмилетний мальчик;
  • вандал заплатит 240 тысяч рублей на разгромленные павильоны теплых остановок;
  • бывшего замдиректора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева оставили в СИЗО, его обвиняют во взяточничестве;
  • пьяного водителя, из-за которого один человек погиб и пятеро пострадали, взяли под стражу;
  • омские полицейский похитили контрафактные сигареты и алкоголь на 2,5 млн рублей;
  • под суд пойдут члены организованной преступной группировки, они украли у пенсионеров почти 3 млн рублей;
  • педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства;
  • водителя, который насмерть сбил пенсионерку и уехал, посадили под домашний арест.

Мать и дочь погибли при пожаре

19 мая в одном из частных домов поселка Москаленки произошел пожар. От отправления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже появились фото ночного происшествия — они здесь. Через несколько часов после трагедии СК озвучил вероятную причину возгорания — короткое замыкание в электросети. За неделю местные жители собрали более 176 тысяч рублей для отца семейства. Он в момент трагедии находился на вахте.

16 мая в ранее горевшей деревне Белоусовка Павлоградского района вновь произошел пожар. Огонь охватил жилой дом и веранду. Строения полностью разобрали на площади 98 квадратных метров.

В начале недели ГУ лесного хозяйства продлило запрет на посещение лесов. Это слишком опасно. Крупный природный пожар произошел в Крутинском районе. На тушение ушло двое суток.

Ранее в регионе огонь уничтожил жилые дома в нескольких районах. Погорельцам выделили девять миллионов рублей на покупку новых домов.

Напоследок — добрые новости. Спасатели МЧС приехали на вызов тушить траву, а в результате спасли кота. Тот провел на высоком дереве всю ночь. Аналогичный случай произошел в Таре. Питомец забрался на ель, сидел там несколько дней. Местному жителю удалось спасти животное.

ДТП с подростками

На неделе в Омской области произошло сразу несколько аварий с водителями-подростками. Расскажем подробнее.

16 мая. В центре города задержали 16-летнего водителя ВАЗ-2115, он опасно маневрировал по дороге. Попытался скрыться от инспекторов ДПС, но врезался в здание. На место вызвали мать восьмиклассника.

17 мая. Задержан пьяный 17-летний школьник. Он управлял «Nissan Sunny». Машину у родителей взял без спроса. На подозрительные движения авто обратили внимание правоохранители. Подросток пытался скрыться, проехал через весь город. В салоне были трое пассажиров.

18 мая. 17-летний парень за рулем «Lada» врезался в столб, капот сложился в «гармошку». До этого подросток врезался в два автомобиля во дворе дома. Городу55 стали известны подробности инцидента: подросток был пьян, ему понадобилась помощь медиков.

21 мая. Водитель мотоцикла «Racer» запаниковал, увидев ДПС, пытался скрыться, но не справился с управлением и упал. За рулем оказался 13-летний подросток. Ему потребовалась медицинская помощь.

Собаки нападают на детей в Омске

В четверг стало известно, что от омской мэрии требуют компенсацию родители девочки, которую искусала собака. Вред оценили в 25 тысяч рублей. Животное напало на ребенка в марте, пострадавшую госпитализировали, она до сих пор проходит курс лечения.

20 мая на центральных улицах города случилось сразу два происшествия с безнадзорными собаками. На Тарской пес напал на девочек 10 и 13 лет. На Челюскинцев жертвой укуса стал шестилетний мальчик. В мэрии сообщили, что из этих районов раньше не поступало заявок на отлов. Однако бригады выехали на места. Проверки начали прокуратура и следственный комитет.

Коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла

18 мая омский чиновник из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» попался на взятке. 38-летний Евгений Селезнев занимал пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла. С мая 2020 года по март 2023 года омич получил деньги от фирмы, с которой позже заключили многомиллионный контракт. Городу55 удалось выяснить, что на вырученные деньги Селезнев… строил дачу. Она как раз рядом с местом возведения водного сооружения.

На ситуацию отреагировали в региональном минтрансе, заявили: окажут содействие следствию.

За пару дней до скандала стало известно, что проект строительства Красногорского гидроузла не прошел экспертизу. Над проектной документацией работало ООО «Региональные проектно-строительные системы».

Новый министр транспорта Омской области

Неделя началась с назначения нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Им стал директор «Управления дорожного хозяйства Омской области» Динар Курманов. Ему 37 лет. Также являлся депутатом Законодательного собрания Омской области. Досрочно сдал мандат. 20 мая стало известно, кто займет место в региональном парламенте. «Единая Россия» утвердила кандидатуру директора ФГУП «Омский экспериментальный завод» Дмитрия Голованова.

Омский горсовет

17 мая в Омском городском совете прошло пленарное заседание. Коротко о главном.

  • Депутаты одобрили очередные изменения в бюджет. Казна увеличилась на 2,5 млрд рублей, однако дефицит сохраняется.
  • Изменился порядок подготовки инициативных проектов. Раньше документы омичи предоставляли в мэрию, теперь будут в окружные администрации. Это должно упростить порядок, считают парламентарии.
  • Сроки прокладки коммуникаций к домам многодетных семей изменились. Проектная документация для двух объектов не готова, поэтому выделенные средства нельзя реализовать. Деньги решено направить на другой участок.

Масштабный ремонт школ в Омске

В Омской области одновременно закроют 19 школ. Причина — капитальный ремонт. О планах объявили на неделе. Чиновники рассказали, где будут учиться дети во время обновления. Распределить по другим учебным заведения предстоит почти 12,5 тысяч школьников. Тема тут же обросла слухами о введении третей смены и сокращении уроков до 30 минут. Информацию опровергли.

Традиционно Город55 сообщает о кадровом дефиците в отрасли. На 15 мая в школах и детских садах не хватает 834 педагога. Подробнее говорим тут.

Близятся выпускные вечера. Во сколько омичам обойдется торжество прощания? Выяснили аналитики, рассказали мы. После школы идет вуз. 21 мая врио губернатора Виталий Хоценко объявил о новой меры поддержке: студенты, которые поступили в местные вузы с высокими баллами ЕГЭ, получат до 120 тысяч рублей.

Куда сходить в Омске летом

У горожан была прекрасная возможность посмотреть на ночной город с высоты птичьего полета. На акцию «Ночь музеев» колесо обозрения работало до 02:00. Сама акция прошла 20 мая до полуночи. Что мы все о былом? Расскажем, что интересного ждет омичей грядущим летом!

3 июня в Омске на Музейной откроется выставка «Любинский. Travel». Гостям расскажут о региональном туризме, предложат запланировать путешествие.

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