Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей

19 мая в одном из частных домов поселка Москаленки произошел пожар. От отправления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже появились фото ночного происшествия — они здесь. Через несколько часов после трагедии СК озвучил вероятную причину возгорания — короткое замыкание в электросети. За неделю местные жители собрали более 176 тысяч рублей для отца семейства. Он в момент трагедии находился на вахте.